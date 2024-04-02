Koku yayılan evden ceset çıktı

Batman'ın Kültür Mahallesi'nde bulunan bir evden yayılan kötü kokular üzerine yapılan incelemede, bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgilere göre, 2605 sokaktaki bir evden yayılan kötü kokuları fark eden komşular, ev sahibine ulaşmaya çalıştı. Ancak ev sahibine ulaşamayan komşular, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla evi açtıklarında bir erkek cesediyle karşılaştı.
Yapılan incelemede, cesedin 27 yaşındaki H.Ç.'ye ait olduğu belirlendi. H.Ç.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı inceleme başlatmış durumda.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.