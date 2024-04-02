Gece kulübünde yangın faciası: 29 ölü

Beşiktaş'ta gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında 20 cenaze Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübündeki çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri çevredeki hastanelerin morguna kaldırıldı. Teşhis sonrasında 20 cenaze Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazelerin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde bekliyor.
Hayatını kaybeden Atanur Aladağ'ın yakını Türkeş Aladağ,
"Biz başka yerde çalışıyoruz. Telefon geldi yangın çıktı diye. Amcamın çocuğu da içerideydi. 2 kişiydi. 1 tanesi şans eseri kurtuluyor. Diğeri de mutfakta olduğu için zehirleniyor ve vefat ediyor. Aşçı olarak çalışıyordu. Diğeri de garsondu. Ailelerin başı sağ olsun"
dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.