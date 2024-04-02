Galatasaray, Hatayspor maçında kadroda değişiklik yaptı

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, evinde Hatayspor ile karşılaşırken, teknik direktör Okan Buruk, son oynanan Kasımpaşa maçının 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Abdülkerim Bardakcı, Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha, Hatayspor karşısında görev aldı.

Hakim Ziyech, Hatayspor maçında 100 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Faslı futbolcu, son olarak 24 Aralık 2023 tarihindeki Fenerbahçe derbisinde başlamış, Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi ve yaşadığı sakatlık nedeniyle sonraki maçlarda yedek kulübesinden gelmişti.

Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı da sakatlığı nedeniyle uzun bir aradan sonra tekrar ilk 11'de görev aldı. Wilfried Zaha ise İstanbulspor maçından sonra 8 lig maçında yedek kulübesinde bekledikten sonra Hatayspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Serge Aurier, geçtiğimiz transfer döneminde Galatasaray'a katılmış ancak sakatlığı nedeniyle oynamamıştı. Hatayspor maçıyla birlikte ilk kez 21 kişilik kadroda yer aldı. Ayrıca sakatlığını atlatan Davinson Sanchez, yedekler arasında bulunuyordu.

Galatasaray, mücadeleye Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Tete, Kaan Ayhan, Tanguy Ndombele ve Serge Aurier bulunuyordu.

Tribünler, Galatasaray taraftarı tarafından dolduruldu. RAMS Park'ta oynanan müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını tezahüratlarla maça hazırladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı