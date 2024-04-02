Adıyaman’da elektrik direğine çarpan otomobil kazası: 1 ölü

Adıyaman'ın merkezine bağlı Tekpınar köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Rıfat Cömert'in kontrolündeki 02 AZ 320 plakalı otomobilin, yol kenarındaki elektrik direğine çarpmasıyla gerçekleşti. Kazada ağır yaralanan sürücü Cömert, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Cömert kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cömert'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Kaza sonrasında jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından araç bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.