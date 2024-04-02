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Adıyaman’da elektrik direğine çarpan otomobil kazası: 1 ölü

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Adıyaman'ın merkezine bağlı Tekpınar köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman’da elektrik direğine çarpan otomobil kazası: 1 ölü mask
Adıyaman’da elektrik direğine çarpan otomobil kazası: 1 ölü
Adıyaman’da elektrik direğine çarpan otomobil kazası: 1 ölü
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Adıyaman'ın merkezine bağlı Tekpınar köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman’da elektrik direğine çarpan otomobil kazası: 1 ölü

Olay, Rıfat Cömert'in kontrolündeki 02 AZ 320 plakalı otomobilin, yol kenarındaki elektrik direğine çarpmasıyla gerçekleşti. Kazada ağır yaralanan sürücü Cömert, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Cömert kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cömert'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Adıyaman’da elektrik direğine çarpan otomobil kazası: 1 ölü

Kaza sonrasında jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından araç bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman’da elektrik direğine çarpan otomobil kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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02 Nis 2024 - 21:08 - Asayiş

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