- Spor

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

ABONE OL Google News Sayfamız

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# beşiktaş, Trendyol Süper Lig, RAMS Başakşehir, maç, hazırlık, spor, antreman, Fernando Santos

02 Nis 2024 - 20:52 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL