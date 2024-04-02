Trendyol Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Çaykur Rizespor: 4

Maçtan dakikalar

4. dakikada Zeqiri’nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Olawoyin, rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol kale direğine çarpıp ağlarla buluştu. 0-1

29. dakikada Olawoyin’in pasında topla buluşan Varesanovic'in, penaltı noktası üzerinden vuruşunda savunma meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

44. dakikada Zeqiri’nin savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Minchev, kaleci Alp Arda’nın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

64. dakikada sağ kanatta topu kapan Gustavo, ceza yayı sağ tarafına kadar ilerleyip attığı pasta topla buluşan Minchev, yüzünü kaleye dönüp penaltı noktası gerisinde yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda’nın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

79. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Duhaney’in içeri çevirdiği topa penaltı noktası gerisinde Vefa Temel’in yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.

84. dakikada Shelvey’in pasında topla buluşan Alikulov topla ilerleyip ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta savunmadan seken top Gustavo’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun soluna çekip ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda’nın kurtarışı sonrası savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90. dakikada ceza yayı sol tarafında Gaich ve Gustavo'nun verkaçı sonra ceza sahasına giren Gaich sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda'nın müdahalesi sonrası Akintola, boşta kalan topu filelere gönderdi. 0-4

Hakemler: Alper Akarsu, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş

İstanbulspor: Alp Arda, Sambissa (Traore dk. 74), Coly, Mehmet Yeşil, Deli, Duhaney, Özcan Şahan (Vefa Temel dk. 46), Loshaj, Jackson (Eren Arda Şan dk. 88), Mamadou (Tunahan Şamdanlı dk. 62), Emir Kaan Gültekin (Emir Vuruşaner dk. 88)

Yedekler: Murat Eser, Mücahit Serbest, Baran Vardar

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu (Anıl Yaşar dk. 67), Halil İbrahim Pehlivan, Shelvey, Varesanovic (Muammer Sarıkaya dk. 67), Zeqiri (Gustavo dk. 59), Olawoyin (Mocsi dk. 81), Akintola, Minchev (Gaich dk. 68)

Yedekler: Tarık Çetin, Canberk Yurdakul, Diouf, Eray Korkmaz, Güvenç Usta

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Olawoyin (dk. 4), Minchev (dk. 44 ve 64), Akintola (dk. 90) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Coly, Deli, Özcan Şahan, Loshaj (İstanbulspor), Emirhan Topçu, Alikulov (Çaykur Rizespor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı