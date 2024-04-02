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Bakan Koca açıkladı: Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

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Yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bakan Koca açıkladı: Türker İnanoğlu hayatını kaybetti mask
Bakan Koca açıkladı: Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
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Yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bakan Koca açıkladı: Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu’nun geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca açıkladı: Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

Bakan Koca yaptığı açıklamada,

“Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük”

ifadelerine yer verdi. 
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02 Nis 2024 - 20:40 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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