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Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

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Elazığ'ın merkezine bağlı Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı mask
Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Elazığ'ın merkezine bağlı Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Olayın detaylarına göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma, hızla büyüyerek silahlı ve bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayda kullanılan suç aletleriyle birlikte üç şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma ise devam ediyor.

Olayla ilgili daha fazla detay henüz açıklanmazken, yetkililerin soruşturmayı sürdürdüğü belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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02 Nis 2024 - 20:38 - Asayiş

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