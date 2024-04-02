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Galatasaray - Hatayspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Hatayspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Serkan Tokat oldu.

Galatasaray - Hatayspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat mask
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Hatayspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Serkan Tokat oldu.

Galatasaray - Hatayspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, bugün sahasında Hatayspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.30'da oynanacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Mehmet Kısal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Mehmet Türkmen olacak.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Serkan Tokat oturacak. Tokat'a AVAR'da Emre Kargın ve Kerem Ersoy eşlik edecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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02 Nis 2024 - 17:19 - Spor

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