Beşiktaş, final peşinde

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroCup yarı final üçüncü maçında Fransız ekibi JL Bourg ile karşı karşıya gelecek. Serinin üçüncü maçını kazanan taraf finale yükselecek.
EuroCup yarı final üçüncü maçında Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda JL Bourg ile karşılaşacak. Yarın Ekinox Arena’da oynanacak maç TSİ 20.30’da başlayacak. Yarı finalin ilk müsabakasında rakibine deplasmanda 86-74 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan rövanş maçında ise rakibini 81-72 mağlup ederek seriyi üçüncü maça taşıdı. Mücadeleyi galip tamamlayan takım, finalde yine Fransız temsilcisi Paris Basketball ile karşılaşacak.
Zorlu karşılaşmayı Miguel Angel Perez, Milan Nedovic ve Eduard Udyanskyy üçlüsü yönetecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.