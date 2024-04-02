Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya gitti. Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetiminde yapılan antrenman taktik ağırlıklı geçerken, teknik heyetin ve oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.
Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel bir uçak ile saat 16.30 sıralarında Konya'ya hareket eden bordo-mavililerin kafilesinde 22 futbolcu yer aldı. Kadroda tedavileri süren Enis Destan ve Onuachu kadroda yer almadı.
Trabzonspor'un, Konyaspor kamp kadrosu şöyle:
"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Filip Benkovic, Rayyan Baniya, Stefano Denswil, Joaquin Fernandez, Thomas Meunier, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Enis Bardhi, Göktan Gürpüz, Taxiarchis Fountas, Nicolas Pepe, Edin Visca, Trezeguet, Mislav Orsic ve Umut Bozok."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.