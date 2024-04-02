Son dakika! Beşiktaş’taki yangın faciasında can kaybı 29’a yükseldi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Beşiktaş'taki yangın faciasında ölü sayısının 29'a yükseldiği, 1 kişinin de tedavisine devam edildiği belirtildi.

Olay Şişli Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan dolayısıyla kapalı olan 14 katlı binanın en alt katında bulunan bir gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı. Yangının büyümesiyle kulüpte ve binada dumanla doldu. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerideki 8 yaralıyı dışarı çıkardı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da meydana gelen yangınla ilgili 3 iş yeri yetkilisi, mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.,

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çıkan yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları devam etmekte, iş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili işyeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tunç, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü de belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı