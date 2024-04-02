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2 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

2 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
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“71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Çiçek’in taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Yeşilyurt,

54 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Avcı’nın taziye adresi: Bahri Mahallesi, Battalgazi,

73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdullah Albay’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi,

81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mahmut Kaymaz’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Yeşilyurt,

60 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zekine Aksaç’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,

84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gülseren Baltutan’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Yeşilyurt,

65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Güler Yoğurtçu’nun taziye adresi: İnönü Mahallesi, Yeşilyurt,

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aybars Ege Altınışık’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Akçiçek’in taziye adresi: Bulunmamaktadır,

35 yaşında vefat eden ve Orduzu Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Mehmet Akif Toy’un taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Battalgazi,

64 yaşında vefat eden ve Bahri Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Şükrü Kolay’ın taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ,

91 yaşında vefat eden ve Ilıca Mahallesi Darende Mezarlığına defnedilen Hamit Gürbüz’ün taziye adresi: Ilıca Mahallesi, Darende.”

 

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02 Nis 2024 - 16:49 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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