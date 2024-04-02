2 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Çiçek’in taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Yeşilyurt,
54 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Avcı’nın taziye adresi: Bahri Mahallesi, Battalgazi,
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdullah Albay’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi,
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mahmut Kaymaz’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Yeşilyurt,
60 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zekine Aksaç’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gülseren Baltutan’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Yeşilyurt,
65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Güler Yoğurtçu’nun taziye adresi: İnönü Mahallesi, Yeşilyurt,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aybars Ege Altınışık’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Akçiçek’in taziye adresi: Bulunmamaktadır,
35 yaşında vefat eden ve Orduzu Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Mehmet Akif Toy’un taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Battalgazi,
64 yaşında vefat eden ve Bahri Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Şükrü Kolay’ın taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ,
91 yaşında vefat eden ve Ilıca Mahallesi Darende Mezarlığına defnedilen Hamit Gürbüz’ün taziye adresi: Ilıca Mahallesi, Darende.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.