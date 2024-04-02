31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da büyükşehir ve ilçe belediye başkanları belirlendi. Malatya Yeşilyurt’ta yapılan seçimlerde AK Parti Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit oyların yüzde 49.37’sini alarak seçimi önde bitirdi. Resmi olarak açıklama yapılmasa da Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit oldu.

Malatya Yeşilyurt’ta yapılan seçimlerde AK Parti Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit oyların yüzde 49.37’sini alarak seçimi önde bitirdi. Peki Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit kimdir?

İLHAN GEÇİT KİMDİR?

Akademik kimliğiyle de bilinen Geçit 1965 yılında Malatya’da doğdu. İlköğreniminin ardından imam-hatip ortaokulunu takip ederek lise hayatını Fatih Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olan İlhan Geçit Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitimini tamamlayarak Üroloji dalında çalışmalarda bulundu, farklı illerde doktorluk yaptı.

Akademik kariyerine Yrd. Doç. Dr. Olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde başlayan Geçit yine burada görev aldı. Akademik kariyerinde ilerleyen Geçit Profesör unvanını alarak bilgi ve birikimini öğrencilere aktarma yolunda ilerledi. Bazı hastanelerde idari görevlerde de bulunan Geçit 1 Aralık 2023 tarihinde Bezmialem Üniversitesi Vakıf Gureba Hastanesi Üroloji Kliniği'nde göreve başladı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Prof. Dr. İlhan Geçit 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında AK Partiden Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı oldu ve sandıklardan birinci aday olarak çıktı.