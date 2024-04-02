CHP’den Malatya’nın Yazıhan ilçesine başkan seçilen Abdulvahap Göçer kimdir?

Abdulvahap Göçer, 1978 yılında Yazıhan ilçesi Hamidiye köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hamidiye İlköğretim Okulu'nda tamamladı ve lise eğitimini Yazıhan Lisesi'nde aldı. Daha sonra 1999 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Meslek hayatına avukat olarak başlayan Göçer, 2003 yılından beri bu mesleği sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babası.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Malatya'nın belirli ilçesinde AK Parti'nin adayı olan Abdulvahap Göçer, yüzde 43,29 oy oranıyla belediye başkanı seçildi. Bu sonuç, AK Parti'nin o ilçesindeki belediye başkanlığını CHP'ye kaptırdığı anlamına gelmekte.

Göçer'in seçim zaferi, yerel siyasette önemli bir değişimin habercisi olarak değerlendirilmekte. Yerel halkın tercihiyle göreve gelen Göçer, ilçenin yönetiminde önemli değişikliklere imza atması bekleniyor.

Abdulvahap Göçer'in seçim zaferi, AK Parti'nin Malatya'daki siyasi dengelerini ve yerel siyasetteki dinamikleri etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

31 Mart 2024 Yerel Seçiminde CHP'nin Adayı Abdulvahap Göçer, yüzde 43,29 oy alarak belediye başkanı seçildi

MALATYA’NIN YAZIHAN İLÇESİ CHP'YE GEÇTİ

Malatya'nın belirli ilçesinde gerçekleşen yerel seçimlerde, AK Parti'nin uzun süredir elinde tuttuğu belediye başkanlığı CHP'ye geçti. CHP'nin adayı Abdulvahap Göçer, yüzde 43,29 oy oranıyla belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

Abdulvahap Göçer'in seçim zaferi, 1978 doğumlu genç bir ismin yerel siyasette yükselişinin habercisi olarak değerlendirilmekte. Göçer'in, Yazıhan ilçesinin yerel yönetiminde yapacağı değişiklikler merakla bekleniyor.

Abdulvahap Göçer'in yüzde 43.29 oy alarak belediye başkanı seçilmesi, AK Parti'nin Malatya'daki siyasi dengelerinde önemli bir değişime işaret etmekte.