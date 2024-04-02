Son dakika! Van Belediyesi Abdullah Zeydan’dan alındı ortalık karıştı Abdullah Zeydan kimdir?

Van Belediyesi için yapılan 31 Mart Yerel Seçimlerinde DEM Parti adayı Abdullah Zeydan yüzde 55,48 oy alarak seçimi önde bitirdi. Van İl Seçim kurulundan yapılan açıklamada Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verilirken mazbata ikinci en çok oyu alan AK Parti adayı Abdulahat Arvas’a verildi. DEM Parti adayının 3 gün içinde Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz etme hakkı bulunuyor.

ABDULLAH ZEYDAN KİMDİR?

DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan 7 Haziran 2015’te Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) Hakkâri milletvekili seçildi. 2016’da yapılan operasyonlarda tutuklanan Zeydan 8 yıl 1 ay ceza aldı. 2022 yılına kadar cezaevinde kalan Zeydan daha önce “PKK sizi tükürüğünde boğar” sözleri ile gündem oldu. Zeydan, 2022 yılında memnu haklarını almıştı. Adalet Bakanlığı, 29 Mart 2024 Cuma günü idari bir karar ve yazıyla Zeydan’ın seçilme yeterliliğine sahip olmadığı belirtildi.

DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan’ın tutuklanmadan önce şu ifadelere yer verdiği de biliniyor:

“PKK, Türkiye'yi ve Ortadoğu'yu güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış barış ve halk hareketidir. Eğer PKK Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, PKK'nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar. Ateşle oynuyorsunuz, bu anlaşılmaz tekçi, zihniyetçi iktidar hırsından vazgeçin.”