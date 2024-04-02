02 Nis 2024 - 15:14- Gündem G:

Şırnak’ta Uludere Merkez Silopi İdil Cizre etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Şırnak’ta Uludere Merkez Silopi İdil Cizre etkilernecek! mask
Şırnak’ta Uludere Merkez Silopi İdil Cizre etkilernecek!
Şırnak’ta Uludere Merkez Silopi İdil Cizre etkilernecek!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Uludere ilçesine bağlı Cumhuriyet bölgesine,

Şırnak’ta Uludere Merkez Silopi İdil Cizre etkilenecek!

Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Bahçelievler(Merkez), İsmet Paşa, Yeni(Merkez) bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Dicle, Aktepe, Kapılı, Cumhuriyet(Çalışkan), Damlaca, Çardaklı, Fatih, Aksu, Babındak bölgelerine,

Şırnak’ta Uludere Merkez Silopi İdil Cizre etkilenecek!

Yarın 06.00-16.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Tekeköy, Ocaklı, Gedik, Alakamış, Atakent, Yukarı, Aşağı, Turgut Özal bölgelerine,
Şırnak’ta Uludere Merkez Silopi İdil Cizre etkilenecek!

Yarın 11.00-16.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Varlık, Erdem, Taşhöyük, Korucu, Konak, Dicle, Cizre OSB bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Şırnak’ta Uludere Merkez Silopi İdil Cizre etkilenecek!
 

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02 Nis 2024 - 15:14 Şirnak- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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