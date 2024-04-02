Merkez Bankası duyurdu FAST işlem tutarı yükseltildi

Merkez Bankasının yapmış olduğu açıklama ile 4 Nisan 2024 tarihi itibariyle FAST işlem tutar limitleri yükseltilecek. Verilen bilgilere göre FAST limitleri para transferlerinde 50 bin TL’den 100 bin TL’ye, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemeleri ise 100 bin TL’den 250 bin TL’ye yükselecek.

FAST NEDİR?

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi, Merkez Bankası tarafından diğer ödeme sistemlerine ek olarak işletime alınan anlık ödeme sistemidir. Bu sistem 7/24 kullanılabilir. Mobil bankacılık ile yapılan ödeme anında karşı tarafa geçer. Taraflar ödeme durumu hakkında bilgilendirilir.

“HIZLA YAYGINLAŞMAKTADIR”

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası FAST limitlerinin yükseltilmesine yönelik yayımladığı bilgilendirme yazısında şu ibarelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından geliştirilen ve 8 Ocak 2021 tarihi itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), Türkiye’de ödemeler alanında yarattığı yenilikçi yaklaşım ve katman servisleri ile günün her saati güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapılmasına olanak sağlamakta olup alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerine alternatif bir yöntem olarak hızla yaygınlaşmaktadır.

2023 yılı aralık ayında planlanıp FAST katılımcılarına duyurulduğu üzere; kullanıcıların FAST sistemine gösterdikleri ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak, 4 Nisan 2024 tarihi itibarıyla FAST işlem tutar limitleri para transferlerinde 50 bin TL’den 100 bin TL’ye, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı işyeri ödemelerinde ise 100 bin TL’den 250 bin TL’ye yükseltilecektir.”

Kaynak: HABER MERKESİ