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Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin Ömerli Savur ve Yeşilli  etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin Ömerli Savur ve Yeşilli  etkilenecek! mask
Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin Ömerli Savur ve Yeşilli  etkilenecek!
Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin Ömerli Savur ve Yeşilli  etkilenecek!
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DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:

“Yarın 08.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy, Savurkapı, Yalım, Kabala, Ofis, İstasyon, Ortaköy, Çiftlikköy, Yolbaşı, Eryeri, Alımlı, Gökçe, Hatunlu, Boztepe, Kumlu, Yaylı, Göllü, Yukarıhatunlu, Zeytinli, Kütüklü, Ovaköy, Sulak, Yukarıyeniköy, Konaklı, Yukarıaydınlı, Dara, Yeniköy, Tandır, Esentepe, Tilkitepe bölgelerine,

Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin Ömerli Savur ve Yeşilli  etkilenecek!

Yarın 08.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Güneyli, Aşağıyeniköy, Yenice, Yardere, Ahmetli, Ambar, Aytepe, Düzlük, Yandere, Zeytinli, Alıçlı, Sulakdere, Sultanköy, Özlüce, Yüce, Yukarıocak, Işıkyaka, Kışlak, Bilge, Erdalı, Aşağıocak, Aykut, Çankaya, Atlıca, Akıncı, Hüyüklü, Küçükköy, Çıplaktepe, Alakuş, Çukuryurt, Buğday, Dibektaş bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Dargeçit ilçesine bağlı Sümer, Korucu, Suçatı, Alayunt, Kumdere, Bahçebaşı, Gürışık, Tavşanlı, Çatalan, Altıyol, Çatalçam, Batur, Yılmaz, Kuşluca, Gürgen, Altınoluk, Akyol, Çelikköy, Çavuşlu, Cevizli bölgelerine,

Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin Ömerli Savur ve Yeşilli  etkilenecek!

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Eroğlu, Cumhuriyet, Başak, Demirci, Yayıklı, Ülker, Katarlı, Bektaş bölgelerine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Böğrek, Kuyulu, Dumluca, Alagöz, Çukursu, Koçyiğit, Atlı, Denktaş, Köseveli, Kovalı, Konak, Balova, Düztaş, Hisaraltı, Demirli, Çataltepe, Soğukkuyu, Aydınlar, Ortaca, Hayırlı, Kocatepe, Çağıl, Kuruçay, Şahverdi, Dikmen, Derinsu, Üçtepe bölgelerine,

Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin Ömerli Savur ve Yeşilli  etkilenecek!

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Subaşı, Beşbudak, Pirinçli, Alanlı, Kuyulu, Denktaş, Ahmetli, Çataltepe, Hayırlı, Kocatepe, Adak, Doğancı, Çağıl, Alibey, Karataş, Alanlı, Kuyulu, Atlı, Denktaş, Köseveli, Kocatepe, İncesu, Beşbudak, Kutluca, Kovalı, Başaran, Konak, Yazıcık, Beşbudak bölgelerine,

Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin Ömerli Savur ve Yeşilli  etkilenecek!

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Köksalan, Burçköy, Göktaş, Üçkuyu, Şerefli, Akıncılar, Meşeli, Sakızlı, Engin, Yücebağ, Dikyamaç, Tanrıyolu, Gümüşyuva, Arısu, Balpınar, Yetkinler, Şenyuva, Ekinciler, Bahçecik, Kocakent, Karataş, Gürgöze bölgelerine,

Yarın 08.30-17.00 saatleri arasında Midyat (Estel) ilçesine bağlı Budaklı, Bahçelievler, Yunus Emre, Ortaçarşı, Sanayi, Gölcük, Bağlar, Seyitler, Ulucami, Bağlar, Mercimekli bölgelerine,

Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin Ömerli Savur ve Yeşilli  etkilenecek!

Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı 8 Mart, Değirmencik, Güneli, Balaban, Çilesiz, Turgutköy, Yazyurdu, Bakacık, Pazar, Söğütlü, Kocadağ bölgelerine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Göllü, Çimenlik, Beşikkaya, Çalışan, Kayabalı, İkitepe, Ünsallı, Ovabaşı, Çatalyurt bölgelerine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Savur ilçesine bağlı Pınardere, Köprülü bölgelerine,

Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin Ömerli Savur ve Yeşilli  etkilenecek!

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Yeşilli ilçesine bağlı Şirinevler, Sancar, Uzunköy bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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02 Nis 2024 - 15:07 Mardin- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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