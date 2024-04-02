Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin Ömerli Savur ve Yeşilli  etkilenecek!

DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:
“Yarın 08.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy, Savurkapı, Yalım, Kabala, Ofis, İstasyon, Ortaköy, Çiftlikköy, Yolbaşı, Eryeri, Alımlı, Gökçe, Hatunlu, Boztepe, Kumlu, Yaylı, Göllü, Yukarıhatunlu, Zeytinli, Kütüklü, Ovaköy, Sulak, Yukarıyeniköy, Konaklı, Yukarıaydınlı, Dara, Yeniköy, Tandır, Esentepe, Tilkitepe bölgelerine,
Yarın 08.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Güneyli, Aşağıyeniköy, Yenice, Yardere, Ahmetli, Ambar, Aytepe, Düzlük, Yandere, Zeytinli, Alıçlı, Sulakdere, Sultanköy, Özlüce, Yüce, Yukarıocak, Işıkyaka, Kışlak, Bilge, Erdalı, Aşağıocak, Aykut, Çankaya, Atlıca, Akıncı, Hüyüklü, Küçükköy, Çıplaktepe, Alakuş, Çukuryurt, Buğday, Dibektaş bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Dargeçit ilçesine bağlı Sümer, Korucu, Suçatı, Alayunt, Kumdere, Bahçebaşı, Gürışık, Tavşanlı, Çatalan, Altıyol, Çatalçam, Batur, Yılmaz, Kuşluca, Gürgen, Altınoluk, Akyol, Çelikköy, Çavuşlu, Cevizli bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Eroğlu, Cumhuriyet, Başak, Demirci, Yayıklı, Ülker, Katarlı, Bektaş bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Böğrek, Kuyulu, Dumluca, Alagöz, Çukursu, Koçyiğit, Atlı, Denktaş, Köseveli, Kovalı, Konak, Balova, Düztaş, Hisaraltı, Demirli, Çataltepe, Soğukkuyu, Aydınlar, Ortaca, Hayırlı, Kocatepe, Çağıl, Kuruçay, Şahverdi, Dikmen, Derinsu, Üçtepe bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Subaşı, Beşbudak, Pirinçli, Alanlı, Kuyulu, Denktaş, Ahmetli, Çataltepe, Hayırlı, Kocatepe, Adak, Doğancı, Çağıl, Alibey, Karataş, Alanlı, Kuyulu, Atlı, Denktaş, Köseveli, Kocatepe, İncesu, Beşbudak, Kutluca, Kovalı, Başaran, Konak, Yazıcık, Beşbudak bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Köksalan, Burçköy, Göktaş, Üçkuyu, Şerefli, Akıncılar, Meşeli, Sakızlı, Engin, Yücebağ, Dikyamaç, Tanrıyolu, Gümüşyuva, Arısu, Balpınar, Yetkinler, Şenyuva, Ekinciler, Bahçecik, Kocakent, Karataş, Gürgöze bölgelerine,
Yarın 08.30-17.00 saatleri arasında Midyat (Estel) ilçesine bağlı Budaklı, Bahçelievler, Yunus Emre, Ortaçarşı, Sanayi, Gölcük, Bağlar, Seyitler, Ulucami, Bağlar, Mercimekli bölgelerine,
Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı 8 Mart, Değirmencik, Güneli, Balaban, Çilesiz, Turgutköy, Yazyurdu, Bakacık, Pazar, Söğütlü, Kocadağ bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Göllü, Çimenlik, Beşikkaya, Çalışan, Kayabalı, İkitepe, Ünsallı, Ovabaşı, Çatalyurt bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Savur ilçesine bağlı Pınardere, Köprülü bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Yeşilli ilçesine bağlı Şirinevler, Sancar, Uzunköy bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.