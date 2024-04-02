- Gündem

Batman ve Siirt yarın dikkat

ABONE OL Google News Sayfamız

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da ve Siirt’te işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Batman’ın ve Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Batman ve Siirt yarın dikkat mask
Batman ve Siirt yarın dikkat
Batman ve Siirt yarın dikkat
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

DEDAŞ Batman’ın ve Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Meşeli, Kayadibi(Örenağıl), Taşlıca, Örenağıl, Yedigöz, Altındere, Yuvalar, Keçeli, Kurt, Pıjunik, Aşağı bölgelerine,

Batman ve Siirt yarın dikkat

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Tuzlagözü, Örnek, İslambey, İslambey, Hamam, Değirmendere, Bekirhan Yenidoğan, Üzümlü, Başeymez, Karpuzlu, Samanyolu, Dövecik, İnanlı bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Yeşilyurt, Bağlarbaşı, Pınarbaşı(Merkez) bölgelerine,

Batman ve Siirt yarın dikkat

Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Güveçli, Yeşiltepe(Koçaklı), Bahçeli, Durucak, Esence, Kapaklı, Yazyurdu, Uğurca, Ali Bey, Yolboyu, Çaykenarı, İslamköy, Organize Sanayi Bölgesi, Örmegöze, Milli Egemenlik, Bağdu bölgelerine,

Yarın 09.30-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sarıkaya, Yenice, Pınarbaşı(Kayapınar), Kantar, Yeşilyurt, İrmi, Salkımlı, Everci, Ödemiş, Oluklu, Yaylıca, Aziziye, Otluca, Doğankavak, Remikan, Yukarı Kürsü, Aşağı Kürsü, Karşıyaka, Petrolkent, Gültepe bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Batman ve Siirt yarın dikkat

DEDAŞ Batman’ın ve Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Siirt’te:

“Yarın 07.00-17.30 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Dolusalkım, Yazıcık, Çavuşlu, Nurs, Yedikapı, Daltepe, Kalkancık, Adıgüzel, Yaylacı, Kapılı, Soğuksu, Sırçalı, Dişlinar, Sevincik, Söbetaş, Derecik, İnecik, Yatağan, Serinpınar(Pirinçli), Sevindik, Durankaya, Asmalıdere, Taşlı, Yolbaşı, Belençay, Yalkaya, Sarıdana, Yağcılar, Pirinçli, Ümranlı, Serinpınar(Yaylacı), Hilki, Mülki, Karayel, Kasımlı, İkizler, Hörgüç, Ayranlı, Kömürlü, Sivrikavak, Bayındır, Kumlu, Boylu, Yelken, Küfre, Çayağzı bölgelerine,

Batman ve Siirt yarın dikkat

Yarın 11.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Tuzkuyusu, Çeltiksuyu, Savaş, Karabıyık, Yelkesen, Ekinyolu, Çimencik, Yokuşlu, Bağgöze, Bozkuş, Karadayılar, Ilıca, Kaşıkyayla, Sevindik, Duaf bölgelerine,

Batman ve Siirt yarın dikkat

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Yapılar bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Baykan ilçesine bağlı Atabağı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Batman ve Siirt yarın dikkat
 

# Dicle Elektrik Dağıtım, Elektrik kesintisi, batman elektrik kesintisi, siirtelektrik kesintisi, son dakika elektrik kesintisi, son dakika, son dakika batman, son dakika siirt

02 Nis 2024 - 15:05 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL