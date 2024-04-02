Batman ve Siirt yarın dikkat

DEDAŞ Batman’ın ve Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Meşeli, Kayadibi(Örenağıl), Taşlıca, Örenağıl, Yedigöz, Altındere, Yuvalar, Keçeli, Kurt, Pıjunik, Aşağı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Tuzlagözü, Örnek, İslambey, İslambey, Hamam, Değirmendere, Bekirhan Yenidoğan, Üzümlü, Başeymez, Karpuzlu, Samanyolu, Dövecik, İnanlı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Yeşilyurt, Bağlarbaşı, Pınarbaşı(Merkez) bölgelerine,
Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Güveçli, Yeşiltepe(Koçaklı), Bahçeli, Durucak, Esence, Kapaklı, Yazyurdu, Uğurca, Ali Bey, Yolboyu, Çaykenarı, İslamköy, Organize Sanayi Bölgesi, Örmegöze, Milli Egemenlik, Bağdu bölgelerine,
Yarın 09.30-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sarıkaya, Yenice, Pınarbaşı(Kayapınar), Kantar, Yeşilyurt, İrmi, Salkımlı, Everci, Ödemiş, Oluklu, Yaylıca, Aziziye, Otluca, Doğankavak, Remikan, Yukarı Kürsü, Aşağı Kürsü, Karşıyaka, Petrolkent, Gültepe bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
DEDAŞ Batman’ın ve Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Siirt’te:
“Yarın 07.00-17.30 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Dolusalkım, Yazıcık, Çavuşlu, Nurs, Yedikapı, Daltepe, Kalkancık, Adıgüzel, Yaylacı, Kapılı, Soğuksu, Sırçalı, Dişlinar, Sevincik, Söbetaş, Derecik, İnecik, Yatağan, Serinpınar(Pirinçli), Sevindik, Durankaya, Asmalıdere, Taşlı, Yolbaşı, Belençay, Yalkaya, Sarıdana, Yağcılar, Pirinçli, Ümranlı, Serinpınar(Yaylacı), Hilki, Mülki, Karayel, Kasımlı, İkizler, Hörgüç, Ayranlı, Kömürlü, Sivrikavak, Bayındır, Kumlu, Boylu, Yelken, Küfre, Çayağzı bölgelerine,
Yarın 11.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Tuzkuyusu, Çeltiksuyu, Savaş, Karabıyık, Yelkesen, Ekinyolu, Çimencik, Yokuşlu, Bağgöze, Bozkuş, Karadayılar, Ilıca, Kaşıkyayla, Sevindik, Duaf bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Yapılar bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Baykan ilçesine bağlı Atabağı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.