Elazığ’da Keban Baskil Merkez ve Kovancılar etkilenecek

FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 07.00-08.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Akmezra Sahil Önü Mahallesi, Bağlar Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Org. Eşref Bitlis Mahallesi, Hoşköy Köyü Hoşköy, Kıraçköy Köyü Kıraç, Kıraçköy Köyü Kireçli, Gülpınar Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Sanayiosb Mahallesi, Yünlüce Köyü Yünlüce(Merkez) Mevkii, Sedeftepe Köyü Sedeftepe, Kıraç Mahallesi, Beydoğmuş Köyü Seki Mezra, Güzelyalı Köyü Güzelyalı, Beydoğmuş Köyü Hacıhasan Mezra, Beydoğmuş Köyü Beydoğmuş, Kıraçköy Köyü Munzuroğlu Mezra bölgelerine,
Yarın 08.30-12.00 saatleri arasında Keban ilçesine bağlı Denizli Köyü, Dürümlü Köyü, Kopuzlu Köyü, Saraycık Köyü, Yedibağ Köyü, Akpınar Mahallesi, Bayındır Köyü, Nimri Köyü Pınarlar Mevkii, Modanlı Köyü, Demirçarık Köyü, Dibekli Köyü, Saraycık Köyü Konak Mezra, Merkez Mahallesi, Yenipayam Köyü, Demirçarık Köyü Afet Evleri(Yeni Yerleşim Yeri), Yenipayam Köyü Salkımlı Mezra, Samançay Köyü Armutlu Mezra, Samançay Köyü Gümüşsuyu Mezra, Samançay Köyü bölgelerine,
Yarın 08.30-12.00 saatleri arasında Keban ilçesine bağlı Bademli Köyü, Öğrendik Köyü Tarlabaşı Mezra, Bahadırlar Köyü, Öğrendik Köyü, Beyelması Köyü, Başpınar Mahallesi, Şenpınar Mahallesi, Pulköy Köyü, Öğrendik Köyü Kurtuluş Mezra, Altınayva Köyü, Balkayası Köyü, Kaşpınar Köyü, Değirmenbaşı Mahallesi, Kurşunkaya Köyü, Kallar Mahallesi, Fırat Mahallesi, Baraj Mahallesi bölgelerine,
Yarın 08.30-09.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çalık Köyü, Çalık Köyü Süleymanlı Mezra, Ulupınar Köyü, Aşağıçakmak Köyü, Üçağaç Köyü Çırak Mezra, Güneytepe Köyü, Üçağaç Köyü Üçağaç(Merkez) Mevkii, Altıyaka Köyü Aşörgen Mezra, Bademli Köyü, Beydeğirmeni Köyü Melilan Mezra, Beydeğirmeni Köyü, Altıyaka Köyü Merkez Mevkii, Altıyaka Köyü Karşıyaka Mevkii, Altıyaka Köyü Dede Mezra, Akgömlek Köyü, Altınkürek Köyü Şüşan Mezra, Altınkürek Köyü Şahverdiyen Mevkii bölgelerine,
Yarın 08.30-09.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Altınkürek Köyü, Altınkürek Köyü Yukarı Mevkii, Altınkürek Köyü Derince Mezrası Mezra, Poyraz Köyü Merkez Mevkii, Yukarıçakmak Köyü Yukarıçakmak(Merkez), Hacımustafaköy Köyü Dursunlar Mezra, Sağdıçlar Köyü Kırklar Mezrası Mezra, Aslankaşı Köyü İbolar Mezra, Taşkesen Köyü, Taşkesen Köyü Mandere Mezrası Mezra, Büklümlü Köyü, Çöteli Köyü Çöteli(Merkez) Mevkii bölgelerine,
Yarın 08.30-09.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sağdıçlar Köyü Orta Mezra Mezra, Sağdıçlar Köyü, Üçağaç Köyü Mağara Mezra, Değirmenbaşı Mahallesi, Bademli Köyü Sino Mezrası Mezra, Hacımustafaköy Köyü Yamaçlı Mezra, Hacımustafaköy Köyü Karakavak Mezra, Hacımustafaköy Köyü Aktaş Mezra, Bademli Köyü Değirmen Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Tatlıpayam Köyü, Tatlıpayam Köyü Kiziruşağı Mezra, bölgesine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Merkez Yemişlik Köyü Pürüntüz Mezra, Hilalkent Mahallesi, Ataşehir Mahallesi, Yemişlik Köyü Yemişlik, Yemişlik Köyü Yeniköy Mezra, Aksaray Mahallesi, İncebayır Köyü, Kayaönü Köyü, Baltaşı Köyü Bahçelievler Mevkii, Bozçanak Köyü Hama Mezra, Bozçanak Köyü Hanönü Mezra bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Örencik Köyü Keseköprü Mezra, Sarıkamış Köyü Sarıkamış, Bozçanak Köyü, Örtülü Köyü, Yarımca Köyü Fatih Mevkii, Fatih Mahallesi, İncebayır Köyü Düzağaç Mezra, İncebayır Köyü Yılmaz Mezra, Yolüstü Köyü Yolüstü, İncebayır Köyü Oğuz Mezra, Güllüce Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sularbaşı Mahallesi, Örencik Köyü, Gümüşkaynak Köyü, Sarıkamış Köyü Kaşıkçılar Mezra, Muratbağı Köyü, Yemişlik Köyü Karasu Mezra, Yemişlik Köyü Gedenek Mezra, Yemişlik Köyü Yadigar Mezra, Hicret Mahallesi, Sürsürü Mahallesi, Yemişlik Köyü Sipahi Mezra bölgelerine,
Yarın 10.00-16.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Abdullah Paşa Mahallesi, Kavaktepe Köyü Kavaktepe, Dedepınarı Köyü Dedepınarı, Gözeli Köyü Bekirgölü Mezra, Gözeli Köyü Eylolar Mezra, Kamışlık Köyü, Gözeli Köyü, Çevrimtaş Köyü Aşağı Mevkii, Gözeli Köyü Esaflar, Kamışlık Köyü Eskiköy Mezra, Günbalı Köyü Molla Hüseyin, Dereboynu Köyü Yukarı Teştek Mezra, Günbalı Köyü, Kavallı Köyü Sekiler, Kavallı Köyü, Mullaali Köyü, Kavallı Köyü Boğaz Mevkii, Gözeli Köyü Simotlar Mezra, Gözeli Köyü Aşağı Çolitır Mezra, Dereboynu Köyü bölgelerine,
Yarın 12.00-15.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca Köyü Fatih Mevkii, Yeniköy Köyü, Beşpınar Köyü, Muratbağı Köyü, Hacısam Köyü, Kavakköy Köyü Bahçelievler Mezra, Bahçelievler Mahallesi, Fatih Mahallesi, Taşçanak Köyü, Yarımca Köyü Esen Tepe Mevkii, Yarımca Köyü Bahçelievler Mevkii, Adalı Köyü, Kavakköy Köyü, Akmezra Köyü, Tepebağ Köyü, Taşören Köyü, Sürekli Köyü, Bilalköy Köyü, Gökçedal Köyü, Kuşağacı Köyü, Avlağı Köyü, Çelebi Köyü, Gözecik Köyü bölgelerine,
Yarın 12.00-15.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Kuşçu Köyü, Kuşçu Köyü Mezra Mezrası Mezra, Gözecik Köyü Emirhan Mezra, Bağgülü Köyü, Karsan Köyü, Karşıkonak Köyü, Ortadurak Köyü, Demirci Köyü, Karayusuf Köyü, Gülçatı Köyü, Hacımekke Köyü, İğdeli Köyü, Yukarıkazanlar Köyü, Yenidam Köyü, İğdeli Köyü Sütpınar Mezra, Topağaç Köyü, Çaybağı Köyü, Salkımlı Köyü, Uzunova Köyü, Kacar Köyü, Vali Fahribey Köyü, Nişankaya Köyü, Değirmentaşı Köyü, Değirmentaşı Köyü Yünlüce Mezra bölgelerine,
Yarın 12.00-15.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Ekinbağı Köyü, Mustafaköy Köyü, Kolluca Köyü, Aşağıköse Köyü, Osmanağa Köyü, Çatakbaşı Köyü, Çatakbaşı Köyü Gölbaşı Mezra, Çaybağı Köyü Altınkum Mezra, Çatakbaşı Köyü Mirmehmet Mezra, Uyandık Köyü, Soğanlı Köyü Topraklı Mezra, Uyandık Köyü Kuşaklı Mezra, Soğanlı Köyü, Şekerci Köyü, Yeşildere Köyü, Çiftlik Köyü, Saraybahçe Köyü, Uyandık Köyü Dörtyol Mezra, Topağaç Köyü Güneşli Mezra, Uyandık Köyü Mutlucan Mezra, Soğanlı Köyü Sarı Çoban Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.