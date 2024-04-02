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Ünlü oyuncu belediye başkanı oldu

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31 Mart Yerel Seçimleri tamamlanırken sandıklar açıldı ve sonuçlar belirlendi. Ankara Etimesgut’ta ise ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu belediye başkan adayı oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre ise Erdal Beşikcioğlu yüzde 56.61 oy oranı ile seçimin kazananı konumunda olduğu görünüyor.

Ünlü oyuncu belediye başkanı oldu mask
Ünlü oyuncu belediye başkanı oldu
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Ankara Etimesgut’ta Cumhuriyet Halk Partisinden belediye başkan adayı olan Erdal Beşikçioğlu sosyal medyada gündem oldu ve ilgi gördü. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk tercihini Erdal Beşikçioğlu’ndan yana kullandı. Vali, Köprü, Behzat Ç. gibi yapımlar ile tüm Türkiye’de popüler oyuncular arasına giren sevilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu resmi olarak duyurulmasa da Ankara Etimesgut Belediye Başkanı oldu.

Ünlü oyuncu belediye başkanı oldu

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

Beşikçioğlu, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Burada tiyatro ile ilgili çalışmalara katıldı. 1993 yılında mezun olan Beşikçioğlu, Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda Müdür Vekili olarak görev yaptı.

Tatlı Hayat, Ayşe Kulin tarafından yazılan ve geçmiş dönemlerin sevilen dizisi Köprü, Ayrılık, Behzat Ç gibi televizyon dizilerinde; Hayat Var, Vali, Bal, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Bergen gibi bilinen sinema filmlerinde görev alan Erdal Beşikçioğlu birçok tiyatro oyunu ile de sahnelerdeydi.

Ünlü oyuncu belediye başkanı oldu

Vali, Köprü, Behzat Ç. gibi yapımlar ile tüm Türkiye’de popüler oyuncular arasına giren sevilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu resmi olarak duyurulmasa da Ankara Etimesgut Belediye Başkanı oldu.

NE KADAR OY ALDI?

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Ankara Etimesgut’ta, Cumhuriyet Halk Partisinden aday olan Erdal Beşikçioğlu, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 56.61 oy oranıyla ilk sırada. Bu adaylık ve başkanlık ise sosyal medyada birçok insan tarafından konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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02 Nis 2024 - 13:52 Ankara- Yaşam

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