Ünlü oyuncu belediye başkanı oldu

Ankara Etimesgut’ta Cumhuriyet Halk Partisinden belediye başkan adayı olan Erdal Beşikçioğlu sosyal medyada gündem oldu ve ilgi gördü. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk tercihini Erdal Beşikçioğlu’ndan yana kullandı. Vali, Köprü, Behzat Ç. gibi yapımlar ile tüm Türkiye’de popüler oyuncular arasına giren sevilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu resmi olarak duyurulmasa da Ankara Etimesgut Belediye Başkanı oldu.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

Beşikçioğlu, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Burada tiyatro ile ilgili çalışmalara katıldı. 1993 yılında mezun olan Beşikçioğlu, Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda Müdür Vekili olarak görev yaptı.

Tatlı Hayat, Ayşe Kulin tarafından yazılan ve geçmiş dönemlerin sevilen dizisi Köprü, Ayrılık, Behzat Ç gibi televizyon dizilerinde; Hayat Var, Vali, Bal, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Bergen gibi bilinen sinema filmlerinde görev alan Erdal Beşikçioğlu birçok tiyatro oyunu ile de sahnelerdeydi.

Vali, Köprü, Behzat Ç. gibi yapımlar ile tüm Türkiye’de popüler oyuncular arasına giren sevilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu resmi olarak duyurulmasa da Ankara Etimesgut Belediye Başkanı oldu.

NE KADAR OY ALDI?

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Ankara Etimesgut’ta, Cumhuriyet Halk Partisinden aday olan Erdal Beşikçioğlu, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 56.61 oy oranıyla ilk sırada. Bu adaylık ve başkanlık ise sosyal medyada birçok insan tarafından konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Kaynak: Haber Merkezi