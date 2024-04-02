Bakanlık duyurdu! Sürekli işçi alınacak! Son dakika iş ilanları! İŞKUR iş ilanları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana göre taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alınacağını duyuruldu. İlana başvuru şartları ve diğer tüm merak edilenler haberimizde…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kurumun hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 69 sürekli işçi alınacağını duyuruldu. Başvuru yapacak olan adaylar başvurularını 5 Nisan’a kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yapabilecek.

Başvuru yapacak olan adaylarda istenilen şartlar şu şekilde:

“1- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla aşağıda yer alan tabloda başvuruda bulunacağı ünvan ile ilgili başvuru şartlarını taşıması gerekmekte olup denizcilikle ilgili yeterlik (belge) ile hizmet şartı başta olmak üzere diğer belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacak ve yapılacak olan noter kura çekilişine dahil edilmeyecektir,

2- Adayların, sadece 1 (bir) başvuru hakkı olacak ve birden fazla başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.”

Hangi kadrolarda ve illerde alım yapılacağı ve diğer tüm merak edilenlere aşağıda bıraktığımız linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1466066/kamu-akademik-personel-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-ulastirma-ve-altyapi-bakanligi-surekli-isci-alim-ilani