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Bakanlık duyurdu! Sürekli işçi alınacak! Son dakika iş ilanları! İŞKUR iş ilanları

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana göre taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alınacağını duyuruldu. İlana başvuru şartları ve diğer tüm merak edilenler haberimizde…

Bakanlık duyurdu! Sürekli işçi alınacak! Son dakika iş ilanları! İŞKUR iş ilanları mask
Bakanlık duyurdu! Sürekli işçi alınacak! Son dakika iş ilanları! İŞKUR iş ilanları
Bakanlık duyurdu! Sürekli işçi alınacak! Son dakika iş ilanları! İŞKUR iş ilanları
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana göre taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alınacağını duyuruldu. İlana başvuru şartları ve diğer tüm merak edilenler haberimizde…

Bakanlık duyurdu! Sürekli işçi alınacak! Son dakika iş ilanları! İŞKUR iş ilanları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kurumun hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 69 sürekli işçi alınacağını duyuruldu. Başvuru yapacak olan adaylar başvurularını 5 Nisan’a kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yapabilecek.

Başvuru yapacak olan adaylarda istenilen şartlar şu şekilde:

Bakanlık duyurdu! Sürekli işçi alınacak! Son dakika iş ilanları! İŞKUR iş ilanları

“1- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla aşağıda yer alan tabloda başvuruda bulunacağı ünvan ile ilgili başvuru şartlarını taşıması gerekmekte olup denizcilikle ilgili yeterlik (belge) ile hizmet şartı başta olmak üzere diğer belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacak ve yapılacak olan noter kura çekilişine dahil edilmeyecektir,

Bakanlık duyurdu! Sürekli işçi alınacak! Son dakika iş ilanları! İŞKUR iş ilanları

2- Adayların, sadece 1 (bir) başvuru hakkı olacak ve birden fazla başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.”

Hangi kadrolarda ve illerde alım yapılacağı ve diğer tüm merak edilenlere aşağıda bıraktığımız linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1466066/kamu-akademik-personel-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-ulastirma-ve-altyapi-bakanligi-surekli-isci-alim-ilani

Bakanlık duyurdu! Sürekli işçi alınacak! Son dakika iş ilanları! İŞKUR iş ilanları

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02 Nis 2024 - 13:36 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

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