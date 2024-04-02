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Vali Ersin Yazıcı’dan 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı

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Malatya Valisi Ersin Yazıcı 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü olması nedeniyle bir mesaj yayımladı. Dünyada otizm ile ilgili farkındalığın artırılmasıyla erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması amacıyla 2 Nisan, Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edilmiştir.

Vali Ersin Yazıcı’dan 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı mask
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Yazıcı yayımladığı mesajda, “Otizmli çocuklarımızın toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Onların sosyal hayatta yer alabilmeleri, kendi ihtiyaçlarını mümkün olduğunca bağımsız karşılayabilmeleri ve özellikle otizmli çocuklarımızın en iyi eğitimi alması önemli hedeflerimizdendir” dedi.

“HUZURLU BİR ÖMÜR DİLİYORUM”

Malatya Valisi Ersin Yazıcı 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajın devamında şu ifadelere yer verdi:

“Güçlü ve dinamik bir yapıya sahip devletimiz, engellilerin eğitim, istihdam, sağlık hizmetleri, bakım ve sosyal güvenliğe ilişkin sorunlarının çözümünde gücünü her daim hissettirerek, duyarlılık ve farkındalık oluşturma yolunda ilerlemeye devam edecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Otizm Farkındalık Günü’nün otizme dair toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı artırmasını, temenni ediyor; otizmli çocuklarımız ve bireylerimiz ile ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum.”
 

Kaynak: BÜLTEN

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02 Nis 2024 - 13:21 Malatya- Gündem

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