Vali Ersin Yazıcı’dan 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı

Yazıcı yayımladığı mesajda, “Otizmli çocuklarımızın toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Onların sosyal hayatta yer alabilmeleri, kendi ihtiyaçlarını mümkün olduğunca bağımsız karşılayabilmeleri ve özellikle otizmli çocuklarımızın en iyi eğitimi alması önemli hedeflerimizdendir” dedi.
“HUZURLU BİR ÖMÜR DİLİYORUM”
Malatya Valisi Ersin Yazıcı 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajın devamında şu ifadelere yer verdi:
“Güçlü ve dinamik bir yapıya sahip devletimiz, engellilerin eğitim, istihdam, sağlık hizmetleri, bakım ve sosyal güvenliğe ilişkin sorunlarının çözümünde gücünü her daim hissettirerek, duyarlılık ve farkındalık oluşturma yolunda ilerlemeye devam edecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Otizm Farkındalık Günü’nün otizme dair toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı artırmasını, temenni ediyor; otizmli çocuklarımız ve bireylerimiz ile ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum.”
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.