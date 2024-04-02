Beyaz eşya alacaklar dikkat! Bazı özellikler kaliteyi etkiliyor

Beyaz eşyanın pahalı olmasındaki etkiden bahseden Mağaza Yöneticisi Yusuf Demir,
“Mesela 4 programlı bir makinenin ses seviyesi daha yüksekken 6 programlı makinenin yalıtımı daha fazla olduğu için fiyatı da fazladır. Eşyaya fazla para vererek sadece program satın almıyorsunuz. Makinenin özelliklerini de iyileştirmiş oluyorsunuz”
ifadelerini kullandı.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE DEVİR ÖNEMLİ DEĞİL
Çamaşır Makinesi ve buzdolabı alırken dikkat edilmesi gerekenleri vurgulayan Satış Danışmanı Rabia Özel,
“Beyaz eşyalardan buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık yıkama makinesi, ankastre ve fırın evimizin olmazsa olmaz ürünlerinden biridir. Buzdolapları 630 litre en normal hacme sahiptir. Buzdolapların hepsi hacimli oluyor. A plus ve A+plus şeklinde başlıyor. Ama yeni üretim bandından dolayı A sınıfı isimlendirilmiş artık. A, B, C, F, G olmuştur. Bu sınıflandırmada hiçbir fark yok. İşlemci ve üretim malı aynıdır, bu harf sadece üretimle alakalı verilmiştir. 9 kilogram çamaşır makinesi alabilirler bir evin idealidir. Bir diğer konu ise devir özelliği. Üründe 1.200 devir yazıyor ama kimse kullanamıyor. Otomatikman 800 devire düşüyor. İnsanlar çamaşır makinesi alırken devir sayısına bakmak yerine ürünün kaç yıl garantisi olduğunu, opsiyonlarının neler olduğunu, buhar desteğinin olup olmadığını sorarak bir ürün almaları gerekiyor”
dedi.
“DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 2 DURUM VAR”
Satış Danışmanı Özel, çamaşır ve bulaşık makinelerinin kullanım koşullarının önemli olduğunu söyleyerek,
“Bizim insanlarımız şunu soruyor; ‘Yorgan yıkıyor mu? Perde yıkıyor mu? Battaniye atsam yıkar mı?’ 9 kilogramlık makine hepsini yıkar. Çamaşır makinesi kullanım ve opsiyonlar çok önemli olmalı. Bulaşık makinesinde ebat olarak aynı. Dikkat edilmesi gereken 2 durum var. Programdan ziyade ön yıkama ve paslanmaz çelik taban, bulaşık makinelerinde dikkat edilmesi gereken opsiyonlardır. Çünkü makinenin içinde bulaşık kalıntıları ve koku olduğu için alacaklarında bu özellikteki makineler koku yapmaması için tercih edilebilir”
şeklinde konuştu.
“ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİNDE HİJYEN”
Çamaşır kurutma makinesini kolaylıktan çok hijyenik bulduğunu söyleyen Satış Danışmanı Özel,
“Çamaşır kurutma makinesini öneriyorum. Kurutma makinesi deyince insanların aklında bir nevi bir kolaylık geliyor. Kolaydan ziyade çamaşır kurutma makinesini hijyenik buluyorum. Depremden dolayı her gün bina yıkıldığı için özellikle Malatya kapsamında hijyenik olduğunu düşünüyorum. Kurutma makinelerinin dikkat edilmesi gereken birçok özelliği var. 4 programlı, seri 4-8 makineleri arasında dağlar var. Bu kurutma makineleri kendi kendini temizleme özelliğine sahip. Aynı zamanda kuru temizleme işlemcisi var. Birkaç üründe Wi-Fi özelliği var”
ifadesini kullandı.
SON 2 YILIN EN ÇOK KULLANILAN BEYAZ EŞYASI
Beyaz Eşya Mağazasının Yöneticisi Yusuf Demir, son zamanlarda çamaşır kurutma makinesine olan ilgiden bahsederek,
“Beyaz eşya bilindiği üzere olmazsa olmaz, tüketicinin kullandığı en büyük yardımcı. Ülkemizde de dünya çapında 10’a yakın beyaz eşya markası bulunmakta. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon, klima, derin dondurucu bunların başında geliyor. Son zamanlarda kurutma makinesi özellikle depremden sonra yer darlığı, hava koşulları, havanın kirli olması nedeniyle son 2 yılın satılan eşyalarıdır”
diye konuştu.
HACİMLİ BULAŞIK MAKİNESİ TERCİH EDİLMELİ
Beyaz eşya alırken kullanım şekillerine bakmamız gerektiğini belirten beyaz eşya mağazasının şirket yöneticisi Demir,
“Birinci olarak öncelik ve ihtiyaç belirlenmeli. Alacağınız ürün ailenin sayısına, ekonomik durumuna, fiziksel koşullarına ve kullanım şekline göre değişiyor. Büyük kapasiteli çamaşır makinesi, büyük kapasiteli buzdolabı bunları tercih etmemiz gerekiyor. Çamaşır makinesinde devir çok önemli değil. Çünkü devir sıkma devriyken bu makineyle çamaşırı sıktığınız zaman bin devir makineden çıkan nemlilik oranıyla arasında yüzde 15-20 civarında bir fark oluyor. Birini yarım saatte kurutursunuz, birini bir saatte kurutursunuz. Önemli olan enerji tüketim değerleri, su tüketim değerleri ve temiz yıkamasıdır. Hacimli makine tercih edilmesinin nedenleri; özellikle sesi, az elektrik ve su tüketimi, fiyatı ve kapasitesi. Temel kriter bunlar. Gerisi sizin bütçenize kalmış”
şeklinde konuştu.
“MAKİNENİN ÖZELLİKLERİNİ DE İYİLEŞTİRMİŞ OLUYORSUNUZ”
Şirket yöneticisi Demir, son olarak beyaz eşya alırken pahalı olması özelliğini etkilediğini vurgulayarak,
“Makinenin elektronik olması, ekstra fonksiyonlarının olması işte program sayısının çok fazla olması çok önemli kriter değil. Mesela 4 programlı bir makinenin ses seviyesi daha yüksekken 6 programlı makinenin yalıtımı daha fazla olduğu için fiyatı da fazla ve ses seviyesi azdır. Eşyaya fazla para vererek sadece program satın almıyorsunuz. Makinenin özelliklerini de iyileştirmiş oluyorsunuz. Bulaşık makinesinde tercih kısa sürede yıkaması. Performansının iyi olması. Su sarfı ve ses düzeyi önemli. Derin dondurucu daha çok tercih ediliyor. Karlama ve buzlanma tüketici bunları göremiyor. Bu dolabın içerisinde arka planda yapılıyor. Bunları daha çok kırsalda yaşayanlar tavsiye ediyor. Çünkü orada gıdalar, yiyecekler daha büyük hacimli olduğundan bütün yiyeceklerin ağzını kapatmak zorundalar. Beyaz eşya piyasasında her bütçeye, her zevke, her ihtiyaca uygun ürün bulunuyor”
dedi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.