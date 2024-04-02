02 Nis 2024 - 12:39 - Ekonomi

Beyaz eşya alacaklar dikkat! Bazı özellikler kaliteyi etkiliyor

Beyaz eşya bir evin olmazsa olmazları arasındayken satın alırken de bazı özelliklerine dikkat etmek gerekiyor. Bilirkişiler ise özellikli bir beyaz eşya almak için kesenin ağzını açmak gerektiğine dikkat çekiyor. Bu işle uğraşanlar alınan ürünün uzun süre kullanılması için dikkat edilmesi gereken bazı hususları bildirdi.