Diyarbakır’da Bağlar Ergani Bismil Çermik Dicle Lice Silvan Sur ve Yenişehir etkilenecek!

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Yeniköy, Yunus Emre, Topyolu, Karahanköy, Bağcılar, Fatih, Körhat, Muradiye, Kaynartepe, Mevlana Halit, Kooperatifler, Yenişehir, Fatih, Körhat, Muradiye, Yunus Emre bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle, Boncuklu, Ortaağaç, Kortaş, Bagür, Bozyer, Karpuzlu, Yayvantepe, Demirli, Kavaklı, Alitaşı, Akçakale, Morkoyun, Tevekli, Yukarıkuyulu, Üzümlü, Ahmetli, Dereboyu, Caferan, Aşağıkuyulu, Karpuzlu, Sallıca bölgelerine,
Yarın 08.46-17.46 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Dicle, Sanayi, Aralık, Kartaltepe, Hacıosman, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık, Ambar, Sarıtoprak, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Kayayolu, Eryolu, Belenli, Başaklı, Ambar, Üçtepe, Göksu, Türkmenhacı, Ulutürk, Seyit Hasan, Köseli, Alibey, Kamışlı, Uğrak, Karayiğit, Karabörk, Ofköy, Seki, Yamaçköy, Babahaki, Belli, Sazlı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Çukur, Tepe, Kala, Eskibağ, Pamuklu, Dikyol, Günaşan, Yabanardı, Gürüz, Ağaçhan, Bulundu, Çukurelma, Petekkaya, Karataş, Aynalı, Saltepe, Güzel, Dilekpınar, Armağantaşı, Yayıklı, Bayrak, Konaklı, Şeyhandede, Balıksırtı, Yoğun, Bayat, Yaylacık, Güçlütaş, Ceylan, Kartaltaşı, İkiçeltik, Çukur, Tepe, Kala, Eskibağ bölgelerine,
Yarın 08.40-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Kozan, Sati, Bozdemir, Selyazı, Şeyhçoban, Höyükdibi, Özyar, Çakırkaya, Çakırtutmaz, Arafat, Bellitaş, Yuvacık, Kuruyazı, Bozçalı, Beneklitaş, Karaçevre, Sırımkeser, Sevindik, Beneklitaş, Karaçevre, Sırımkeser, Sevindik, Bağıvar, Hacıosman, Kozan, Sati, Kırmasırt, Bozdemir, Sarılar, Çarıklı, Kervanpınar, Şehitlik, Başaklı, Yuvacık, Toraman, Kazıktepe, Şükürlü, Beşpınar, Kubacık, Üçtepe bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Arıköy bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Babalar, Tepecik, Yatır, Düzlük, Baysu, Balaban, Meşeler, Akalan, Kaya, Sarıca, Hantepe, Sivritepe bölgelerine,
Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Çardaklı, Yayvan, Soylu, Sergen bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Ormankaya, Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Çölgüzeli, Gömmetaş, Çiftlik, Bağcılar bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Kırmataş, Arkbaşı, Çaytepe, Kaya, Şeyh Şerafettin, Hacı Reşit, Kokulupınar, Tepecik, Bozbağlar, Günalan, Suçıktı,, Eryolu, Bahçe, Terdöken, Elhuvan, Gedikalan, Koçbaba, Topalan, İşkar, Cami, Dadaş, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, İncekavak, Ormankaya, Hürriyet, Sarıerik, Meşebağları, Sarıçanak, Varınca, Kavaklıboğaz, Kulaçtepe, Ülgen, Reşik, Kırmataş, Uzunargıt, Kırkkaşık, Gözlü, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Kayahan, Kamışlı, Çukurca bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Yüksek, Tekel, Mescit, Çiğil, Sulak, Eşme, Sağlık, Düzalan, Akçayır, Bereketli, Yuva, Duru, Akbaş, Yeniköy, Akçeltik, Yeşilköy, Yüksek, İncesu, Bahçe, Eskiocak, Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Feridun, Bağlar, Yenişehir, Yüksek, Camii, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere, Yuva bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Esenbağ, Yenice, Yeşilköy, Köprübaşı, Hacıosman bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika, Dokuzçeltik, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Yatır, Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Bozek, Yaytaş, Hantepe, Alpu, Alipınar, Bağıvar, Karabaş, Kozan, Kabasakal, Fetih, Tanoğlu, Gölpınar, Şehitlik bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.