Defalarca uyarmıştı, dikkate alınmadı

Malatya’yı derinden sarsan ve bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen etkileri hala devam eden 6 Şubat depremleri öncesinde birçok uzman tarafından Malatya’ya çeşitli uyarılar yapılmıştı ancak dikkate alınmadı ve deprem korkunç yüzünü bu kez çok feci bir şekilde gösterdi.

TARİH: 26 MAYIS 2014

Hemen hemen bundan 10 yıl önce Malatya’nın çok büyük bir risk altında olduğunu ifade eden İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu, Malatya Büyükşehir Belediyesinin bu konuda bir çalışma başlatmasını isteyerek, 2000 yılından önce yapılan binalarla, 2000 yılından sonra yapılan binaların tespit edilmesi ve mevcut bina stokunun çıkarılması gerektiğini ifade etmişti.

Bunlar dikkate alınmadığı gibi nitekim 6 Şubat’ta yeni binaların çoğunlukta olduğu Bostanbaşı Mahallesi’nde birçok bina ağır hasar almıştı.

TARİH: 31 TEMMUZ 2014

Malatya’nın 3 tarafında bulunan viyadüklerin olası bir depremde hasar görmesi veya yıkılması durumunda Malatya’ya çevre illerden yapılan yardımların problem oluşturacağına işaret eden Vehbi Aluçlu, Malatya’da lojistik destek konusunda sıkıntı olduğunu ve bu konuda alternatif B, hatta C planının olması gerektiğini söylemişti.

Vehbi Hoca’nın bu görüşünün 6 Şubat 2023 öncesi olmasa depremden sonra hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Beylerderesi Viyadüğüne yakın bir alanda yeni bir viyadüğün yapılacağını ifade etti.

TARİH: 1 ARALIK 2015

BUSABAH gazetesine 29 Kasım 2015 tarihinde saat 02.28’de merkez üssü Malatya’nın Hekimhan ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin bir açıklama yapan Aluçlu, bundan 9 yıl önce Doğu Anadolu Fayına dikkat çekmişti.

Aluçlu, röportajında,

“Hekimhan’daki depreme neden olan fay, deprem üretme konusunda düşük bir potansiyele sahip. Asıl korkmamız gereken deprem, Malatya’nın güneyinden gelecek. Malatya’nın hemen güneyinden geçen Doğu Anadolu Fayı ise Malatya’ya yaklaşık 27 kilometrelik bir kuş uçuşu mesafede bulunuyor. İşte esas tehlike, bizim korkmamız gereken fay, bu fay”

ifadelerine yer verdi.

Ne yazık ki bu röportajdan 8 yıl sonra 6 Şubat’ta Doğu Anadolu Fayı, başta Malatya olmak üzere 10 ili derinden sarsan bir deprem üretti.

TARİH: 12 KASIM 2016

Vehbi Aluçlu bir kez daha Doğu Anadolu Fay Hattı’na dikkat çekti. Bundan 8 yıl önce BUSABAH’a açıklama yapan Aluçlu,

“Doğu Anadolu Fay Hattı Malatya’nın hemen yakınından geçiyor. Bingöl Karlıova’dan başlıyor, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve oradan da Mısır’a doğru uzanan bir fay. Bu fay tektonik levha. Deprem üretme potansiyeli çok yüksek. Bu fay Bingöl Karlıova’dan Palu, Hazar Gölü ve Sincik arasında en son 1875 yılında kırılmış. Bu fay 1875 yılından bu yana enerji biriktiriyor. Bu enerjiyi boşaltması söz konusu. Zaten bu konuyu da devletin uzmanları açıkladı. Burada 7.2 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor”

ifadelerine yer verdi.

Malatya ile birlikte toplam 11 il 6 Şubat 2023 tarihinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

TARİH: 4 ŞUBAT 2017

6 Şubat 2023’den tam 6 yıl 2 gün önce vatandaşlar ve yetkilileri uyaran Aluçlu,

“Doğu Anadolu fay hattı 9 şiddetinde bir deprem oluşturabilir. 514 yıldır enerjisini biriktiren bir fay, bizim korkmamız gereken fay işte bu fay”

demişti. Maalesef bu uyarı da dikkate alınmadı.

TARİH: 29 AĞUSTOS 2018

Vehbi Aluçlu bu kez yapı denetim ve binaların dayanıklılığına dikkat çekti. Aluçlu, BUSABAH gazetesine verdiği röportajda,

“Maalesef yeterince ders alamadık. Malatya o kadar fay hattına yakın bir bölgede bulunuyor ki, Doğu Anadolu Fay Hattı Malatya'nın 30 kilometre yakınında ve buradan geçiyor. Uzmanların söylediğini söylüyorum 7. 2 büyüklüğünde veya 7. 4 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor bu fay hattında. Oysaki binalara baktığımızda bu büyüklükte depreme ne kadar hazırlar”

ifadelerine yer verdi.

Vehbi Aluçlu’nun da dediği gibi 2018 yılında ve sonrasında ders alınmadı. 6 Şubat depremlerinde Malatya’da birçok yıkılırken 35 bin 907 bina ağır hasar aldı.

TARİH: 28 EYLÜL 2019

Vehbi Aluçlu, bir kez daha Doğu Anadolu Fay Hattına dikkat çekti. Aluçlu, BUSABAH’a yaptığı açıklamada,

“Bölgemizde 2 tane deprem potansiyeline sahip fay var. Bu faylar ciddi risk arz ediyor. Özellikle Elâzığ, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay beş il her an depreme hazır olarak beklemeli. Depreme hazırlık yapmak durumunda. Bu 5 ildeki binaların mutlaka dönüştürülmesi gerektiğini ben düşünüyorum”

ifadelerini kullandı.

Elazığ hariç Vehbi Aluçlu’nun uyarıda bulunduğu bu iller 6 Şubat 2023’te neredeyse yerle bir oldu.

TARİH: 8 HAZİRAN 2020

Depremden sonra değil deprem olmadan önce sorunlara çözüm üretilmesi gerektiğini belirten Aluçlu, BUSABAH’a verdiği röportajda,

“Depremden sonra çözüm üretmeye çalışıyoruz. İşte yanlışı burada yapıyoruz. Depremden önce çözüm üreteceğimize; depremden sonra konutlar üretmeye devam ederek, vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye çalışıyoruz. Aslında olması gereken depremden önce yapılması gerekenlerin yapılması. Depremden sonra tabi yapılacak böyle şeyler ama öncesinde yapmadığımız için, sonrasında büyük bir panikle seferber oluyorlar birbirlerine yardıma etmeye çalışırken, çok güzel bir durum ama yanlış işte burada. Öncesinde yapılması gerekenler sonrasında yapılıyor”

ifadelerine yer verdi.

Nitekim bu uyarıda dikkate alınmadı ve zamanında sorunlara çözüm üretilmedi. Geldiğimiz noktada 6 Şubat’ın üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti ancak ne vatandaşın ne de esnafın mağduriyeti giderilebildi.

TARİH: 17 AĞUSTOS 2020

Vehbi Aluçlu, bu kez Deprem Master Planına dikkat çekmişti. Aluçlu, BUSABAH’a verdiği röportajda,

“Deprem Master planının bu tarihe kadar ilimizde yapılmamış olması büyük eksiliktir. İl Afet Merkez Kurulu oluşturulmuş olması da çok gerekli ve zorunludur. Aynı zamanda toplanma merkezleri belirlenmeli, buna ek olarak deprem parklarının yapılmış olması gerekmektedir”

dedi.

TARİH: 3 ARALIK 2020

İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu, 3 Aralık 2020’de olması muhtemel bir depremde Malatya’nın ekonomik bir çöküntü yaşayacağını ve can kayıplarının hesabını kimsenin veremeyeceğini kaydetmişti. Nitekim öyle de oldu.

Ne yerel ne de genel yönetimin depremin hesabını vermeyeceğini kaydeden Aluçlu,

“Yerel yöneticilerimiz olası büyük bir depremde Malatya’nın yapı stokunu dönüştürmedikleri için bunun hesabını veremezler, Malatya ekonomik olarak çöküntüye uğrayacak hem de büyük an kayıplarına sebebiyet verecek bu depremin hesabını ne yerel yönetimler ne de genel yönetim verebilir”

ifadelerini kullandı.

TARİH: 6 EKİM 2022

Malatya merkezin acilen kentsel dönüşümden geçmesi gerektiğine dikkat çeken Aluçlu,

“Burada Malatya’da yapı stokuna gelmemiz gerekiyor. Malatya’daki yapı stokumuz Erkenek segmentinde yaşanan bir depremde çok büyük sıkıntılar yaşatacak Malatya’ya çok sayıda can kayıplarına sebebiyet verecek bir faydan bahsediyoruz. 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem üretmesini bekliyoruz. Bunun için yerel yönetimlerin Malatya’nın merkezinde kentsel dönüşümü başlatacak adımları atması gerekiyor. Çok geciktik. Zaman olarak deprem olma süresine yaklaştık. Bu fay hattında 150 yıl önce depremler olmuş. Malatya’da yerel yönetimlere çağrımdır Malatya merkezi kentsel dönüşümden acilen geçirmeniz gerekmektedir. Öte yandan Pütürge segmenti için endişe etmeye gerek yok”

dedi.

MALATYA MERKEZİ 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE YERLE BİR OLDU.

TARİH: 17 OCAK 2023

Vehbi Aluçlu, asrın felaketi olarak tabir edilen 6 Şubat depremlerinden önce son kez BUSABAH gazetesine verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

“Biz bir fay hattı üçgeninin içerisindeyiz. Batımızda da, kuzeyimizde de, güneyimizde de fay hattı var. Bingöl-Karlıova’dan başlayan bir fay hattının çok yakın bölgemizden geçtiğini, bu fay hattının Bingöl-Karlıova’dan itibaren çatallaşarak Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı olarak birisi Malatya’nın kuzeyinden birisi güneyinden geçiyor. Bir de batımızda bir fay var. Bu fay da Malatya için bir risktir. Ama daha büyük depremleri üretecek ana faylar Doğu Anadolu Fayı ve Kuzey Anadolu Fayı’dır”.

Vehbi Aluçlu, defalarca hem yerel yönetimleri hem de vatandaşları uyarmış BUSABAH Medya aracılığı ile yapılması gerekenleri bir bir sıralamıştı. Ancak bunlar göz ardı edildi ve 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde şehrimizde büyük bir yıkım ve kayıp meydana geldi.

Malatya ile birlikte 11 il 6 Şubat depremlerinden ağır bir darbe alsa da Malatya için deprem riski devam ediyor. 20 Şubat 2024’te BUSABAH’a konuşan ve Malatya’da deprem riskinin fazla olduğunu dile getiren Aluçlu,

“Malatya'nın etrafında 3 ana fay var. Bu faylar zaman zaman deprem üretiyor. Şu an beklediğimiz en büyük tehlike diyebileceğimiz fay Malatya fayı. Bu fay üzerinde bir deprem olma ihtimali var. Bu fay uzun yıllar deprem üretmedi ama normal süresini aştı şu anda. Deprem üretme periyodunun süresini aşmış durumda. Yaklaşık 150 yıl geçmiş durumda. Ayrıca Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden de buraya enerji transferi söz konusu oldu. Bu bölgede deprem riski çok fazla. Bölgemizi etkileyecek başka faylar daha var. Palu ile Bingöl arası var. Artı Erzincan'la Bingöl arası var. Yani bölgemiz üç deprem bekliyoruz diye ifade edebileceğimiz bir durumda”

ifadelerini kullandı.

Geçmişte yapılan yanlışlardan ders alınmaz ve uyarılar göz ardı edilmeye devam ederse, önümüzdeki yıllarda da Malatya yıkım ve kayıplar yaşamaya devam edecek.