Vatandaşlardan tarihi kapı talebi “Restore edilip açık alan müzesi olsun”

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle yerle bir olan Malatya’nın tarihi okulları arasında bulunan Battalgazi-Derme İmam Hatip Ortaokulu’nun enkazının tamamen kaldırılmasının ardından aylar geçse de boş olan yeri hala yürekleri burkuyor. Binlerce Malatyalının okutup yetiştiren bu okuldan sadece geriye anılar kalırken, bir de Derme İlköğretimin Kapısı kaldı.

Vatandaşların depremlerden geriye kalan bu tarihi kapının ne olacağını merak ediyor. Vatandaşlar, bu kapının aslına uygun bir şekilde yapılıp, açık alan müzesi haline getirilmesini istiyorlar. Vatandaşlardan Ahmet Sivritepe, depremlerle birlikte Derme İmam Hatip Ortaokulu’nun yıkıldığını anımsatarak, geriye sadece tarihi bu kapının kaldığını dile getirdi.

“GERİYE SADECE BU TARİH KOKAN KAPI KALDI”

Kapının restore edilmesini talep eden Sivritepe,

“Okuldan sadece bu tarihi yapı kaldı. Derme İmam Hatip Ortaokulu yıkılıp, enkazı kaldırılınca alan boşaldı. Bütün anılar o okulun enkazlarıyla birlikte gitti. Geriye sadece bu tarih kokan kapı kaldı. Ortada çok çirkin görünüyor. Galiba bununla Vakıflar Bölge Müdürlüğü ilgilenecek. Bir an önce restore edilmeli ve mutlaka etrafının çevrilip, bir açık alan müzesi yapılmalı. Eğer böyle kaderine terk edilirse bütün taşları durdukça darmadağın olur. Yetkililer buna bir an önce kulak vermeliler”

şeklinde konuştu.

SADECE DERME İLKÖĞRETİM OKULU KAPISI KALDI

Peki, binlerce Malatyalıyı yetiştiren Derme İmam Hatip Ortaokulu ne zaman inşa edildi?

1907 yılında yapımına başlanıp 1908 yılında "Kızlar İlkokulu" adı altında eğitim öğretime başlayan okulumuz Cumhuriyetin ilanından sonra kız ve erkek öğrenci karma olarak öğretime devam etmiştir. 1927 yılında "Yeniyol İlkokulu" adını almıştır. 1935 yılında "İnönü İlkokulu" adını almış bu tarihten sonra Malatya'daki yalnız trahomlu (göz hastalığı olan) öğrenciler öğrenim görmüştür. 1945 yılında "Derme İlkokulu" adını almıştır. 1976 yılında iki katlı olan ahşap bina yıkılarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şimdiki bina yaptırılmıştır. 1977-1978 eğitim öğretim yılında yeni binada öğretime başlanmıştır. 2021 yılında "Derme İmam Hatip Ortaokulu" olarak öğretime devam etmiştir. 6 Şubat depremlerine ağır hasar alarak yenik düşen bu tarihi okul, itinalı bir şekilde yıkılarak, enkazı kaldırıldı. Şimdi okuldan geriye boş bir alan ve Derme İlköğretim Okulu Kapısı kaldı.

Şimdilerde vatandaşların kapının restore edilip, açık alan müzesi haline getirilmesini istediği Derme İlköğretim Okulu Kapısı’nın ne zaman restore edileceği bilinmezken, vatandaşların bu talebinin yerine getirilip getirilmeyeceği de merak ediliyor.

TAMAMEN KESME TAŞ MALZEMELİDİR

Depremlerden sonra ayakta kalan bu tarihi kapının tarihçesi ise şöyle:

“Eski Malatya da bulunan ve 13. yy.’ da inşa edilen Çingene Han’ın giriş kapısına ait taşların getirilerek 1907 yılında şu an ki yerine inşası gerçekleşmiş (Aytaç, 2013, s. 27). olup kapı 4,50 x 4 m ölçülerinde ve tamamen kesme taş malzemelidir. Kapının yanları burç şeklinde dışa doğru taşırılmıştır. Kapı açıklığının iç yan duvarları kapının üst tarafına doğru sütun başı şeklinde çıkıntılar yapılarak oluşturulmuştur. Kapı açıklığının üzeri ise kemerle örtülmüştür. Kemerin üst kısmında bordür halinde süsleme yapılmış, kemerin üzeri ise tonozumsu bir şekilde kapatılmıştır.”