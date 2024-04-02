Uzman Jeolog o bölgeyi işaret etti “Risk çok düşük”

Meydana gelen depremin 45 dakika öncesinde ise Sincik Adıyaman 3.7 ile sallandı ve AFAD tarafından depremin yerin 7.06 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Uzman Jeolog Dr. Ramazan Demirtaş yaşanan son depremi yorumlayarak bazı açıklamalarda bulundu.

“ARTÇI DEPREMİ OLUŞTURMAKTADIR”

Jeolog Dr. Ramazan Demirtaş Sincik merkezli depremi yorumlayarak artçı bir deprem olduğunu söyledi. Demirtaş segment üzerindeki eski depremleri de açıklayarak riskin düşük olduğunu bildirdi. 1893 yılında 7.2 büyüklüğünde ve 1905 yılında 6.9 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiğini söyleyen Demirtaş, “3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem 6 Şubat 2023 sonrası 3.0 ila 4.0 aralığında olan 3678’inci artçı/tetiklenmiş bağımsız depremi oluşturmaktadır. Bu segmentte 1893 (M7.2) ve 1905 (M6.9) olduğu için risk çok düşük” dedi.

BÖLGEDE SİSMİK AKTİVİTE GÖRÜLDÜ

Yaşanan depremlerin ardından Adıyaman ve Malatya çevrelerinde sismik aktivite görüldü. Bu bölgede:

“Bugün saat 03.27’de 1.4 büyüklüğünde Adıyaman Gölbaşı’nda,

Bugün saat 03.29’da 3.7 büyüklüğünde Adıyaman Sincik’te,

Bugün saat 04.14’te 3.5 büyüklüğünde Malatya Yeşilyurt’ta,

Bugün saat 04.47’de 1.5 büyüklüğünde Kahramanmaraş Göksun’da,

Bugün saat 04.48’de 1.2 büyüklüğünde Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’nda,

Bugün saat 04.59’da 1.7 büyüklüğünde Kahramanmaraş Göksun’da,

Bugün saat 05.19’da 1.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş Göksun’da,

Bugün saat 06.52’de 1.2 büyüklüğünde Malatya Doğanşehir’de,

Bugün saat 07.55’te 1.7 büyüklüğünde Malatya Pütürge’de,

Bugün saat 08.01’de 1.5 büyüklüğünde Elazığ’da,

Bugün saat 08.06’da 1.9 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,

Bugün saat 09.19’da 1.1 büyüklüğünde Elazığ Sivrice’de,

Bugün saat 09.37’de 1.2 büyüklüğünde Elazığ Sivrice’de,

Bugün saat 09.49’da 2.2 büyüklüğünde Elazığ Maden’de” sarsıntı meydana geldi.