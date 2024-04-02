Malatya’nın sembollerindendi, gündeme bile alınmadı

Depremlerden etkilenen Malatya’daki kültür varlıklarının ayağa kaldırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında geçtiğimiz aylarda restorasyon çalışmalarına başlanılan Teze (Yeni) Cami'deki çalışmalar sürerken Yeni Cami yan tarafından bulunan ve camiye gelir olsun diye 1873 yılında inşa edilen tarihi çarşı hamamının da depremlerden etkilendiği belirlendi.

“HAMAM VE CAMİ BÖLGEDE TARİHİ BİR DOKU OLUŞTURUYOR”

Yeni camide başlatılan restore çalışmalarının sürdüğünü aktararak çarşı hamamı için de çalışmalara bir an önce başlanması gerektiğini belirten, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Malatya’da depremden etkilenen kültür varlıklarının tespiti için görevlendirilen Harput İç Kale Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç,

"Malatya’nın sembol yapılarından biri Teze (Yeni) Cami. Yeni Cami'ye gelir olsun diye arşiv kayıtlarında edindiğimiz bilgilere göre bin 873 yılından sonra kayıtlara belediye hamamı olarak geçen yapı inşa edildi. Bu bildiğimiz anlamda taş bir bina, soyunmalık kısmı 1956 yılında yenilenmiş. Malatya’nın birçok meşhur depremi var. Yeni cami öncesi orada olan caminin yıkılması sonucu yapılmıştı. Hamam da camiye gelir olsun diye inşa edilmişti. Son depremlerde hamamda bazı çatlaklar oluştu ama yapı oldukça sağlam ayakta duruyor. Hamamla ilgili bir proje yapıldığına dair bir bilgi edinemedik ancak şöyle bir durum var malum 6 Şubat depremleri çok büyük yıkımlara sebep oldu. Şehir de birçok kültür varlığı sivil yapılar hasar gördü yıkıldı, birçok insanımızı kayıp ettik. Öncelik sırasında mıydı, bana göre değildi ama şimdiden sonra Malatya hamamı gündeme alınmalı ve yapıyı ayağa kaldırmalıdır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yeni caminin proje ihalesini yaptı şu an sökümler yapılıyor ki mevcut projesi uygulana bilsin. Hem hamam hem cami bölgede tarihi bir doku oluşturuyor. Malum depremler sonrası yeni şehirler oluşurken, eski hafızasını kültür varlıklarını kaybetmemesi gerekiyor, eğer bu bağ koparsa geçmişle bağı kopuyor. Bu açıdan hem caminin hem de hamamın restorasyon çalışmalarının birlikte yapılmasında fayda var. Camide çalışmalar başladı, yürüyor, hamamın bir an önce gündeme alınması lazım. Önce projesi yapılacak bütün bilgi verileri elimizde var zaten ardından da uygulamaya geçilmesinde fayda var”

diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı