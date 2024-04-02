2 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 2 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 2 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
2 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Nurettin Tay Eczanesi
Gazi İlokulu karşısı, Atatürk Evi altı, Cumhuriyet Çarşısı, No 2/16
24 saat açık
Saadet Eczanesi
Sıtmapınarı, Gözde Hastanesi arkası, Acil karşısı
24 saat açık
Utku Eczanesi
Yaşam Merkezi arkası, Hava Lojmaları girişi, Neşvem Cafe karşısı
24 saat açık
Taşkın Eczanesi
Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, No:107
24 saat açık
Atalan Eczanesi
Benzinlik Caddesi, Petrol Ofisi devamı, Eskimalatya
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.