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Malatya’da yaz havaları ne kadar sürecek?

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.

Malatya’da yaz havaları ne kadar sürecek? mask
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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya için şu uyarılara yer verdi:

“Çığ tehlikesi uyarısı: Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

 “Merkez: Az bulutlu ve açık 24 derece,

Akçadağ: Az bulutlu ve açık 23 derece,

Arapgir: Az bulutlu ve açık 23 derece,

Arguvan: Az bulutlu ve açık 22 derece,

Battalgazi: Az bulutlu ve açık 26 derece,

Darende: Az bulutlu ve açık 25 derece,

Doğanşehir: Az bulutlu ve açık 24 derece,

Doğanyol: Az bulutlu ve açık 25 derece,

Hekimhan: Az bulutlu ve açık 23 derece,

Kale: Az bulutlu ve açık 25 derece,

Kuluncak: Az bulutlu ve açık 24 derece,

Pütürge: Az bulutlu ve açık 23 derece,

Yazıhan: Az bulutlu ve açık 25 derece,

Yeşilyurt: Az bulutlu ve açık 25 derece”

 

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02 Nis 2024 - 10:40 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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