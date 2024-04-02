Malatya’da yaz havaları ne kadar sürecek?

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya için şu uyarılara yer verdi:
“Çığ tehlikesi uyarısı: Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”
Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:
“Merkez: Az bulutlu ve açık 24 derece,
Akçadağ: Az bulutlu ve açık 23 derece,
Arapgir: Az bulutlu ve açık 23 derece,
Arguvan: Az bulutlu ve açık 22 derece,
Battalgazi: Az bulutlu ve açık 26 derece,
Darende: Az bulutlu ve açık 25 derece,
Doğanşehir: Az bulutlu ve açık 24 derece,
Doğanyol: Az bulutlu ve açık 25 derece,
Hekimhan: Az bulutlu ve açık 23 derece,
Kale: Az bulutlu ve açık 25 derece,
Kuluncak: Az bulutlu ve açık 24 derece,
Pütürge: Az bulutlu ve açık 23 derece,
Yazıhan: Az bulutlu ve açık 25 derece,
Yeşilyurt: Az bulutlu ve açık 25 derece”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.