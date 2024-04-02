Malatya’da yaz havaları ne kadar sürecek?

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya için şu uyarılara yer verdi:

“Çığ tehlikesi uyarısı: Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Az bulutlu ve açık 24 derece,

Akçadağ: Az bulutlu ve açık 23 derece,

Arapgir: Az bulutlu ve açık 23 derece,

Arguvan: Az bulutlu ve açık 22 derece,

Battalgazi: Az bulutlu ve açık 26 derece,

Darende: Az bulutlu ve açık 25 derece,

Doğanşehir: Az bulutlu ve açık 24 derece,

Doğanyol: Az bulutlu ve açık 25 derece,

Hekimhan: Az bulutlu ve açık 23 derece,

Kale: Az bulutlu ve açık 25 derece,

Kuluncak: Az bulutlu ve açık 24 derece,

Pütürge: Az bulutlu ve açık 23 derece,

Yazıhan: Az bulutlu ve açık 25 derece,

Yeşilyurt: Az bulutlu ve açık 25 derece”