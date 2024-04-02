02 Nis 2024 - 10:29- Gündem G:

Malatyalılar dikkat 85 mahalle etkilenecek!

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatyalılar dikkat 85 mahalle etkilenecek! mask
Malatyalılar dikkat 85 mahalle etkilenecek!
Malatyalılar dikkat 85 mahalle etkilenecek!
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

Malatyalılar dikkat 85 mahalle etkilenecek!

“Bugün 05.00 ila 08.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kıyıcak, Darıpınar, Merdivenler, Şişman, Meydancık, Bahri, Erdemli, Dedeköy, Düztarla, Soğukpınar, Bağlıca, Kapıkaya, Mahmut Dursun, Yeniköy, Alhanuşağı, Salkımlı, Üçdeğirmen, Düzyol, Kamıştaş, Abuşoğlu, Tepebaşı, Çanakçı, Sarıot, Kaleköy, İkizpınar, Güneyce, Kumluyazı, Topkıran, Gülenköy, Kozluk, Karaağaç, Yenidamlar, Akuşağı, Uyanık, Akça, Uzunhüseyin, Bentköy, Karahüseyin, Şiro Taraksu, Çığırlı, Örencik, Çolak mahallelerine,

Malatyalılar dikkat 85 mahalle etkilenecek!

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Poskıran Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Kayadibi, Çatalbahçe, Mollauşağı, Ozan, Kerimli, Ağılbaşı, Gökçeören, Uzunhasan, Şendere, Esenbey, Balaban, Aşağıulupınar, Ilıca, Günerli, Sakarya, Barındır, Kuzpınar, Hisarkale, Hisarcık, Karabayır, Yeşiltaş, Doğantepe, Çınar, Taşolar, Kölükler, Üçpınar, Başkaya, Taşevler mahallelerine,

Malatyalılar dikkat 85 mahalle etkilenecek!

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Kaleköy Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Hanımınçiftliği mahallelerine,

Malatyalılar dikkat 85 mahalle etkilenecek!

Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Adagören Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Ağalar Mahallesi’ne,

Malatyalılar dikkat 85 mahalle etkilenecek!

Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Battalgazi, Taştepe, Melekbaba, Şehitfevzi mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, Bostanbaşı, Zaviye, Turgut Özal mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Malatyalılar dikkat 85 mahalle etkilenecek!
 

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02 Nis 2024 - 10:29 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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