02 Nis 2024 - 04:14- Gündem G:

Son Dakika Malatya'da deprem hisedildi! Malatya’da deprem mi oldu?

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Son Dakika Malatya'da deprem hisedildi. Yaşanan depremin merkez üssü ve büyüklüğü haberimizde. İşte ayrıntılar.

Son Dakika Malatya'da deprem hisedildi! Malatya’da deprem mi oldu? mask
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Malatya bugün saat 04.15 sularında bir depremle sarsıldı. Yaşanan depremin merkez üssü ve büyüklüğü ise merak ediliyor. İşte açıklanan veriler. 
AFAD tarafından açıklanan verilere göre bugün saat 04:14 sularında meydana gelen depremin merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olarak belirtildi. Verilere göre deprem yerin 9 kilometre detinliğinde 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. 
Bu depremden bir saat önce de merkez üssü Adıyaman Sincik olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. 
Yaşanan depremler bölge halkında korkuya sebep olurken gözler uzmanlardan gelecek olan açıklamalara çevrildi. 
AYRINTILAR GELİYOR… 
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02 Nis 2024 - 04:14 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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