Son Dakika Malatya'da deprem hisedildi! Malatya’da deprem mi oldu?

Malatya bugün saat 04.15 sularında bir depremle sarsıldı. Yaşanan depremin merkez üssü ve büyüklüğü ise merak ediliyor. İşte açıklanan veriler.
AFAD tarafından açıklanan verilere göre bugün saat 04:14 sularında meydana gelen depremin merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olarak belirtildi. Verilere göre deprem yerin 9 kilometre detinliğinde 3.5 büyüklüğünde meydana geldi.
Bu depremden bir saat önce de merkez üssü Adıyaman Sincik olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.
Yaşanan depremler bölge halkında korkuya sebep olurken gözler uzmanlardan gelecek olan açıklamalara çevrildi.
AYRINTILAR GELİYOR…
Malatya bugün saat 04.15 sularında bir depremle sarsıldı. Yaşanan depremin merkez üssü ve büyüklüğü ise merak ediliyor. İşte açıklanan veriler.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.