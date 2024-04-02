Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri başlıyor: Kimler hangi tarihte ikramiyelerini alacak?

Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenen emekli ikramiyeleri 3 bin lira oldu. Ramazan Bayramı öncesi ikramiyelerin ödemeleri bugün itibariyle başlıyor. Peki, kimler hangi tarihte ikramiyelerini alacak?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağı haberindeydi. 2024 yılı Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyelerinin 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağının müjdesini vermişti.

SSK EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ

Buna göre; 4(A) (SSK) kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlar 2 Nisan’da,

4(A) (SSK) kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü 19, 20, 21, 22 olanlar 3 Nisan’da,

4(A) (SSK) kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü 23, 24, 25, 26 olanlar 4 Nisan’da,

BAĞ-KUR EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ

4(B) (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve aylık alanların tamamı 5 Nisan’da,

EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ

4(C) (Emekli Sandığı) kapsamında her ayın 1 ile 5’i arasında aylık alanların ödeme günü 1 ve 2 olanlar 2 Nisan’da,

4(C) (Emekli Sandığı) kapsamında her ayın 1 ile 5’i arasında aylık alanların ödeme günü 3, 4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3 ila 5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyeleri yatırılacak.