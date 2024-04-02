Malatya’da en az oy alan adaylar Sadece 51 oy aldı

Yerel yönetimlerin belirlenmesi adına yapılan 31 Mart Yerel Seçimleri’nin sonuçları konuşulmaya devam ediyor. Malatya’da çoğunluk AK Parti’den yana oy kullanırken CHP ise azımsanmayacak bir oy oranı yakaladı. Ayrıca bazı adayların aldığı oy oranları dikkat çekti. Peki, 28 adayın yarıştığı Malatya Büyükşehir Belediyesi seçim yarışında hangi aday kaç oy aldı, en az oy alan isimler ve partileri hangileri? Detaylar haberimizde…

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da yerel yönetimleri belirlemek üzere vatandaşlar sandığa gitti. 542 bin 177 seçmenin oy kullandığı şehirde hangi aday kaç oy aldı, en az oy alan adaylar hangileri? İşte cevabı…

İŞTE ALINAN OY SAYILARI

Malatya Büyükşehir Belediyesi için aday olan isimlerin aldığı oy sayıları şöyle:

AK Parti Adayı Sami Er: 190.165 oy

CHP Adayı Veli Ağbaba: 144.775 oy

YRP Adayı Bilal Yıldırım: 36.432 oy

Bağımsız Aday İbrahim Gezer: 5.138 oy

Dem Parti Adayı Abdulvahap Ekim: 2.096 oy

İYİ Parti Adayı Şeyhmus Göçmez: 1.986 oy

Zafer Partisi Adayı Sıddık Aktaş: 1.534 oy

Hüda Par Adayı Mehmet İlker Dönmezer: 1.314 oy

1000’DEN DAHA AZ OY ALAN ADAYLAR

BTP Adayı Hakan Şireci: 661 oy

YTP Adayı Yusuf Yılmaz: 584 oy

TİP Adayı Burcu Aslan: 534 oy

ANAP Adayı Muttalip Çapkan: 421 oy

Emep Adayı Bayram Adil Aktaş: 376 oy

Sol Parti Adayı Ali Osman İzci: 311 oy

Bağımsız Aday Bengül Uğurlu: 233 oy

Memleket Partisi Adayı Avni Talha Ucuzcu: 222 oy

Bağımsız Aday Muzaffer Tunç: 208 oy

TKP Adayı Hüsne Yaşar: 202 oy

VP Adayı Abuzer Şerefoğlu: 195 oy

Bağımsız Aday Nazir Güney: 160 oy

DP Adayı Mehmet Cahit Karakuş: 147 oy

HKP Adayı Semih Keklik: 142 oy

Hak-Par Adayı Ali Reşat Öztürk: 134 oy

ABP Adayı Yüksel Akmercan: 131 oy

100’DEN DAHA AZ OY ALAN ADAYLAR

Millet Partisi Adayı Muhammet Bekir İncearık: 93 oy

Ocak Partisi Adayı Mehmet Coşkun: 66 oy

TKH Adayı Suat Erdem: 58 oy

Bağımsız Aday Denizhan Gürbüz: 51 oy

https://www.busabahmalatya.com/haber/19756082/son-dakika-malatya-31-mart-2024-yerel-secim-sonuclari-iste-buyuksehirde-oy-oranlari

https://www.busabahmalatya.com/haber/19765603/malatyanin-2024-yerel-secim-analizi-yuzde-19luk-dususle-kazandi