Malatya’da en az oy alan adaylar Sadece 51 oy aldı

Yerel yönetimlerin belirlenmesi adına yapılan 31 Mart Yerel Seçimleri’nin sonuçları konuşulmaya devam ediyor. Malatya’da çoğunluk AK Parti’den yana oy kullanırken CHP ise azımsanmayacak bir oy oranı yakaladı. Ayrıca bazı adayların aldığı oy oranları dikkat çekti. Peki, 28 adayın yarıştığı Malatya Büyükşehir Belediyesi seçim yarışında hangi aday kaç oy aldı, en az oy alan isimler ve partileri hangileri? Detaylar haberimizde…
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da yerel yönetimleri belirlemek üzere vatandaşlar sandığa gitti. 542 bin 177 seçmenin oy kullandığı şehirde hangi aday kaç oy aldı, en az oy alan adaylar hangileri? İşte cevabı…
İŞTE ALINAN OY SAYILARI
Malatya Büyükşehir Belediyesi için aday olan isimlerin aldığı oy sayıları şöyle:
AK Parti Adayı Sami Er: 190.165 oy
CHP Adayı Veli Ağbaba: 144.775 oy
YRP Adayı Bilal Yıldırım: 36.432 oy
Bağımsız Aday İbrahim Gezer: 5.138 oy
Dem Parti Adayı Abdulvahap Ekim: 2.096 oy
İYİ Parti Adayı Şeyhmus Göçmez: 1.986 oy
Zafer Partisi Adayı Sıddık Aktaş: 1.534 oy
Hüda Par Adayı Mehmet İlker Dönmezer: 1.314 oy
1000’DEN DAHA AZ OY ALAN ADAYLAR
BTP Adayı Hakan Şireci: 661 oy
YTP Adayı Yusuf Yılmaz: 584 oy
TİP Adayı Burcu Aslan: 534 oy
ANAP Adayı Muttalip Çapkan: 421 oy
Emep Adayı Bayram Adil Aktaş: 376 oy
Sol Parti Adayı Ali Osman İzci: 311 oy
Bağımsız Aday Bengül Uğurlu: 233 oy
Memleket Partisi Adayı Avni Talha Ucuzcu: 222 oy
Bağımsız Aday Muzaffer Tunç: 208 oy
TKP Adayı Hüsne Yaşar: 202 oy
VP Adayı Abuzer Şerefoğlu: 195 oy
Bağımsız Aday Nazir Güney: 160 oy
DP Adayı Mehmet Cahit Karakuş: 147 oy
HKP Adayı Semih Keklik: 142 oy
Hak-Par Adayı Ali Reşat Öztürk: 134 oy
ABP Adayı Yüksel Akmercan: 131 oy
100’DEN DAHA AZ OY ALAN ADAYLAR
Millet Partisi Adayı Muhammet Bekir İncearık: 93 oy
Ocak Partisi Adayı Mehmet Coşkun: 66 oy
TKH Adayı Suat Erdem: 58 oy
Bağımsız Aday Denizhan Gürbüz: 51 oy
https://www.busabahmalatya.com/haber/19756082/son-dakika-malatya-31-mart-2024-yerel-secim-sonuclari-iste-buyuksehirde-oy-oranlari
https://www.busabahmalatya.com/haber/19765603/malatyanin-2024-yerel-secim-analizi-yuzde-19luk-dususle-kazandi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.