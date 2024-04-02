Zincirleme trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, İbrahimli Mahallesi Çevreyolu Yamaçtepe güzergahında üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza, 27 AIC 959 plakalı hafif ticari aracın, önünde seyir eden 46 AHF 598 plakalı kamyona arkadan çarpmasıyla başladı. Bu sırada arkadan gelen 27 ARU 290 plakalı araç da kazaya karıştı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, kazada yaralanan Cesur Ekinci (44) ve Mehmet Güler (57) hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden 2 kişinin cesetleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan diğer 2 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.