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Zincirleme trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, İbrahimli Mahallesi Çevreyolu Yamaçtepe güzergahında üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Zincirleme trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı mask
Zincirleme trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı
Zincirleme trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, İbrahimli Mahallesi Çevreyolu Yamaçtepe güzergahında üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Zincirleme trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı

Kaza, 27 AIC 959 plakalı hafif ticari aracın, önünde seyir eden 46 AHF 598 plakalı kamyona arkadan çarpmasıyla başladı. Bu sırada arkadan gelen 27 ARU 290 plakalı araç da kazaya karıştı.

Zincirleme trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı

Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, kazada yaralanan Cesur Ekinci (44) ve Mehmet Güler (57) hayatını kaybetti.

Zincirleme trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı

Hayatını kaybeden 2 kişinin cesetleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan diğer 2 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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02 Nis 2024 - 00:32 - Gündem

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