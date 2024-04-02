Bingöl'de uyuşturucu operasyonları: 32 kilo madde ele geçirildi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalarda toplam 32 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.
Vali Usta, yaptığı açıklamada,
"Bingöl'ü güven ve huzur yuvası haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz"
ifadelerini kullanarak operasyonların detaylarını paylaştı. Operasyonlar neticesinde 19 kilo esrar, 9 kilo kubar esrar, 5 kilo skunk maddesi, 82 gram metamfetamin, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 9 adet fişek, 8 adet kırmızı/yeşil reçeteye tabi hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca, operasyonlarda 2 kişinin gözaltına alındığı, toplamda 72 bin 771 kişinin sorgulandığı ve 360 aranan şahsın tespit edildiği aktarıldı. Operasyonlar kapsamında 20 bin 464 aracın denetlendiği, bin 404 araca cezai işlem uygulandığı ve 48 aracın trafikten men edildiği bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.