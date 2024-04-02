Bingöl'de uyuşturucu operasyonları: 32 kilo madde ele geçirildi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalarda toplam 32 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Vali Usta, yaptığı açıklamada,

"Bingöl'ü güven ve huzur yuvası haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

ifadelerini kullanarak operasyonların detaylarını paylaştı. Operasyonlar neticesinde 19 kilo esrar, 9 kilo kubar esrar, 5 kilo skunk maddesi, 82 gram metamfetamin, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 9 adet fişek, 8 adet kırmızı/yeşil reçeteye tabi hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca, operasyonlarda 2 kişinin gözaltına alındığı, toplamda 72 bin 771 kişinin sorgulandığı ve 360 aranan şahsın tespit edildiği aktarıldı. Operasyonlar kapsamında 20 bin 464 aracın denetlendiği, bin 404 araca cezai işlem uygulandığı ve 48 aracın trafikten men edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı