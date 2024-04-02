En çok oyu hangi şehir hangi partiye verdi? Malatya kaçıncı sırada?

Türkiye 31 Mart’ta sandığa giderek yerel yönetimlerin belirlenmesi adına oy kullandı. 34 siyasi partinin katıldığı ve 61 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı yerel seçimlerde AK Parti ve CHP’ye en çok oy veren şehirler belirlendi. Malatya’nın ise bu sıralamalardaki durumu merak konusu oldu.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da yerel yönetimleri belirlemek üzere vatandaşlar sandığa gitti. 34 siyasi partinin katıldığı ve 61 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı yerel seçimlerde AK Parti ve CHP’ye en çok oy veren şehirler belirlendi.

MALATYA SONUÇLARI

Bu yıl sandıktan, kesin olmayan sonuçlara göre, yüzde 48.97 oranında AK Parti Adayı Sami Er çıktı. Ayrıca CHP adayı Veli Ağbaba yüzde 37.28 oranında oy alarak ikinci en çok oy alan isim oldu.

AK PARTİ’YE EN ÇOK OY VEREN ŞEHİRLER

AK Parti’ye en çok oy veren ilk 5 şehir sıralaması ile şöyle:

Rize: Yüzde 54

Trabzon: Yüzde 51

Erzurum: Yüzde 50

Konya: Yüzde 49

Malatya: Yüzde 48

MİLLETVEKİLİ BABACAN TEŞEKKÜR ETTİ

Bu kapsamda Malatya’nın AK Parti’ye en çok oy veren 5. şehri olduğu görüldü. AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, “Teşekkürler Malatya” diyerek, sandıklardan çıkan oy oranı sonucunu paylaştı.

CHP’YE EN ÇOK OY VEREN ŞEHİRLER

Bu seçimde büyük bir başarı yakalayan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) en çok oy aldığı bazı şehirler şu şekilde:

Ankara - Yüzde 60

Mersin - Yüzde 59

Manisa - Yüzde 57

Giresun - Yüzde 54

Zonguldak - Yüzde 54

Muğla - Yüzde 54

Sinop - Yüzde 49

Kırşehir - Yüzde 52

Bolu - Yüzde 52

İstanbul – Yüzde 51

https://www.busabahmalatya.com/haber/19756082/son-dakika-malatya-31-mart-2024-yerel-secim-sonuclari-iste-buyuksehirde-oy-oranlari#google_vignette