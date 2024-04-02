02 Nis 2024 - 00:12- Gündem G:

En çok oyu hangi şehir hangi partiye verdi? Malatya kaçıncı sırada?

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Türkiye 31 Mart’ta sandığa giderek yerel yönetimlerin belirlenmesi adına oy kullandı. 34 siyasi partinin katıldığı ve 61 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı yerel seçimlerde AK Parti ve CHP’ye en çok oy veren şehirler belirlendi. Malatya’nın ise bu sıralamalardaki durumu merak konusu oldu.

En çok oyu hangi şehir hangi partiye verdi? Malatya kaçıncı sırada? mask
En çok oyu hangi şehir hangi partiye verdi? Malatya kaçıncı sırada?
En çok oyu hangi şehir hangi partiye verdi? Malatya kaçıncı sırada?
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Türkiye 31 Mart’ta sandığa giderek yerel yönetimlerin belirlenmesi adına oy kullandı. 34 siyasi partinin katıldığı ve 61 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı yerel seçimlerde AK Parti ve CHP’ye en çok oy veren şehirler belirlendi. Malatya’nın ise bu sıralamalardaki durumu merak konusu oldu.

En çok oyu hangi şehir hangi partiye verdi? Malatya kaçıncı sırada?

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da yerel yönetimleri belirlemek üzere vatandaşlar sandığa gitti. 34 siyasi partinin katıldığı ve 61 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı yerel seçimlerde AK Parti ve CHP’ye en çok oy veren şehirler belirlendi.

En çok oyu hangi şehir hangi partiye verdi? Malatya kaçıncı sırada?

MALATYA SONUÇLARI

Bu yıl sandıktan, kesin olmayan sonuçlara göre, yüzde 48.97 oranında AK Parti Adayı Sami Er çıktı. Ayrıca CHP adayı Veli Ağbaba yüzde 37.28 oranında oy alarak ikinci en çok oy alan isim oldu.

En çok oyu hangi şehir hangi partiye verdi? Malatya kaçıncı sırada?

AK PARTİ’YE EN ÇOK OY VEREN ŞEHİRLER

AK Parti’ye en çok oy veren ilk 5 şehir sıralaması ile şöyle:
Rize: Yüzde 54
Trabzon: Yüzde 51
Erzurum: Yüzde 50
Konya: Yüzde 49
Malatya: Yüzde 48

En çok oyu hangi şehir hangi partiye verdi? Malatya kaçıncı sırada?

MİLLETVEKİLİ BABACAN TEŞEKKÜR ETTİ

Bu kapsamda Malatya’nın AK Parti’ye en çok oy veren 5. şehri olduğu görüldü. AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, “Teşekkürler Malatya” diyerek, sandıklardan çıkan oy oranı sonucunu paylaştı.

En çok oyu hangi şehir hangi partiye verdi? Malatya kaçıncı sırada?

CHP’YE EN ÇOK OY VEREN ŞEHİRLER

Bu seçimde büyük bir başarı yakalayan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) en çok oy aldığı bazı şehirler şu şekilde:
Ankara - Yüzde 60
Mersin - Yüzde 59
Manisa - Yüzde 57
Giresun - Yüzde 54
Zonguldak - Yüzde 54
Muğla - Yüzde 54
Sinop - Yüzde 49
Kırşehir - Yüzde 52
Bolu - Yüzde 52
İstanbul – Yüzde 51

https://www.busabahmalatya.com/haber/19756082/son-dakika-malatya-31-mart-2024-yerel-secim-sonuclari-iste-buyuksehirde-oy-oranlari#google_vignette

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02 Nis 2024 - 00:12 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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