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Husumetli 2 aile arasında silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada 2 kardeş vurularak öldürüldü.

Husumetli 2 aile arasında silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti mask
Husumetli 2 aile arasında silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti
Husumetli 2 aile arasında silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada 2 kardeş vurularak öldürüldü.

Husumetli 2 aile arasında silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet olan iki aile arasında silahlı kavga yaşandı. Kavgada silahla vurulan Macit ve Orhan Geyik kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.

Husumetli 2 aile arasında silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti

Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede önlem alan polisler, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Husumetli 2 aile arasında silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti

Öte yandan hayatını kaybeden 2 kardeşin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yetkililerin siyasi olmadığını belirttiği olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Husumetli 2 aile arasında silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 Nis 2024 - 23:31 - Gündem

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