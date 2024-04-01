Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’nın 2024 yerel seçim analizi: yüzde 19’luk düşüşle kazandı

Malatya’da 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er’e yüzde 48.99 oranında oy vererek, Er’i 5 yıllığına Malatya’ya hizmet etme izni verdi. 2019 Yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, 305 bin 588 seçmenin oyunu alarak yüzde 68,47 oranında partisini Malatya’da en uç noktaya çıkardığı akıllara gelirken, AK Parti’nin Malatya’daki yüzde 19,48 oranındaki düşünün niçin yaşandığı merak ediliyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19765603/malatyanin-2024-yerel-secim-analizi-yuzde-19luk-dususle-kazandi



Malatya’da kamyon dehşeti! 1 ölü 1 yaralı var

Malatya Akçadağ D300 Karayolu üzerinde bugün saat 13.00 sıralarında bir kamyon yan yattı. Akçadağ Tataruşağı Mahallesi, Kırıkköprü Mevkii üzerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralanırken yolcu koltuğunda bulunan bir kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19764640/malatyada-kamyon-dehseti-1-olu-1-yarali-var



Ezel için zaman tersine işliyor Tedavi için son 4 ay

SMA Tip-1 hastası olan 8 aylık Ezel Polat için zaman tersine işliyor. 4 ay sonra yardım kampanyasının süresi dolacak olan Ezel Bebeğin şimdilerde kaslarında kayıpları oluşmaya başlarken, Baba Hasan Polat, bir kez daha hayırseverlere, siyasilere ve iş insanlarına çağrı yaptı

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19765395/ezel-icin-zaman-tersine-isliyor-tedavi-icin-son-4-ay



“Malatyalıların canı sağ olsun”

Yerel seçim sonrası değerlendirme toplantısına konuşan CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, Malatya’da güçlü bir birliktelik oluşturduklarına dikkat çekti. Depremden sonra Malatya’ya Türkiye'nin her yerinden belediye başkanlarının, meclis üyelerinin geldiğini hatırlatan Ağbaba, “Buraya gelmeyenler de var. Ama Malatya takdirini ondan yana kullandı. Bütün Malatyalıların da canı sağ olsun. Ama sorunları, dertleri takip etmeye devam edeceğimizi söylemek istiyorum” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19766369/malatyalilarin-cani-sag-olsun



1970’ten 2024’e Malatya hangi partilere oy verdi?

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da dün yerel yönetimleri belirlemek üzere vatandaşlar sandığa gitti. Bu yıl sandıktan, kesin olmayan sonuçlara göre, yüzde 48.99 oranında AK Parti Adayı Sami Er çıktı. Peki, Malatya 1970’lerden beri yerel seçimlerde hangi partilere oy verdi, hangi isimler belediye başkanı oldu? İşte dikkat çeken tüm ayrıntılar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19767558/1970ten-2024e-malatya-hangi-partilere-oy-verdi

Seçimden sonra altın fiyatları ne oldu?

Türkiye genelinde yapılan yerel seçimlerin ardından vatandaşların en çok merak ettiği konu altın fiyatlarındaki son durum oldu. Peki, altın fiyatları değişti mi? Son altın fiyatları ve detaylar haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19767804/secimden-sonra-altin-fiyatlari-ne-oldu