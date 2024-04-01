Elazığ'da tren operasyonu: 9 kilodan fazla esrar ele geçirildi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Siirt-Ankara seferini yapmakta olan bir trende seyahat eden F.T. ve S.Ş.E. isimli şahısların Diyarbakır'dan Sivrice ilçesine uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi alındı.
Jandarma ekipleri tarafından durdurulan tren, Sivrice ilçesi Sürek tren istasyonunda arandı. Yapılan aramada, şüphelilerin bulunduğu vagon içerisinde 9 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.