01 Nis 2024 - 23:00 - Asayiş

Elazığ'da tren operasyonu: 9 kilodan fazla esrar ele geçirildi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Siirt-Ankara seferini yapmakta olan bir trende seyahat eden F.T. ve S.Ş.E. isimli şahısların Diyarbakır'dan Sivrice ilçesine uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi alındı.