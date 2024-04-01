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Elazığ'da tren operasyonu: 9 kilodan fazla esrar ele geçirildi

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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Siirt-Ankara seferini yapmakta olan bir trende seyahat eden F.T. ve S.Ş.E. isimli şahısların Diyarbakır'dan Sivrice ilçesine uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi alındı.

Elazığ'da tren operasyonu: 9 kilodan fazla esrar ele geçirildi mask
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Siirt-Ankara seferini yapmakta olan bir trende seyahat eden F.T. ve S.Ş.E. isimli şahısların Diyarbakır'dan Sivrice ilçesine uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi alındı.

Elazığ'da tren operasyonu: 9 kilodan fazla esrar ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından durdurulan tren, Sivrice ilçesi Sürek tren istasyonunda arandı. Yapılan aramada, şüphelilerin bulunduğu vagon içerisinde 9 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 Nis 2024 - 23:00 - Asayiş

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