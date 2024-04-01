Seçimden sonra altın fiyatları ne oldu?

Türkiye genelinde yapılan yerel seçimlerin ardından vatandaşların en çok merak ettiği konu altın fiyatlarındaki son durum oldu. Peki, altın fiyatları değişti mi? Altın fiyatları yükseldi mi yoksa düştü mü? Son altın fiyatları ve detaylar haberimizde…

Türkiye dün sandığa gitti. Son yılları ekonomik kriz ile geçiren ülke, dün yapılan seçimden sonra altın fiyatlarının değişip değişmediğini merak etti.

GÜNE REKOR BAŞLANGIÇ

Seçimin ardından yeni haftanın ilk gününde altının ons fiyatı, yeni haftanın ilk işlemlerinde 2265 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi. Sabah saatlerinde gram altın, ons altındaki hızlı yükselişin etkisiyle tarihi zirvesini 2362 liraya taşıdı.

EN SON FİYATLAR

Altının gramı şu sıralar 2.313 lira seviyesinde. Vatandaşın en çok rağbet gösterdiği ürünlerden olan çeyrek altın 3.935 liradan alınıp 4.246 liraya satılıyor.

22 ayar bilezik 2.249,01 liradan,

Cumhuriyet altını 16.477 liradan,

Yarım altın 16.477 liradan,

Reşat altını 16.509,95 liradan,

Kulplu reşat altını 16.512,20 liradan,

Gremse altın 39.498,48 liradan,

Ata altın 16.330,87 liradan,

Tam altın 15.751,07 liradan,

Külçe altın 74.600 liradan,

Has altın 2.301,93 liradan,

Hamit altın 16.508,95 liradan satışa sunuluyor.