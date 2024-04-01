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Büyük uyuşturucu operasyonu: 245 kilo metamfetamin ele geçirildi

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Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda toplamda 245 kilo 164 gram metamfetamin, 18 kilo 852 gram eroin, 24 kilo morfin, 11 kilo esrar, 62 kilo 168 gram skunk ve 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Büyük uyuşturucu operasyonu: 245 kilo metamfetamin ele geçirildi mask
Büyük uyuşturucu operasyonu: 245 kilo metamfetamin ele geçirildi
Büyük uyuşturucu operasyonu: 245 kilo metamfetamin ele geçirildi
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Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda toplamda 245 kilo 164 gram metamfetamin, 18 kilo 852 gram eroin, 24 kilo morfin, 11 kilo esrar, 62 kilo 168 gram skunk ve 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Büyük uyuşturucu operasyonu: 245 kilo metamfetamin ele geçirildi

Operasyonlar kapsamında 31 Mart 2024 gecesi Yüksekova ilçesi kırsalında, sınır dışına kaçmaya hazırlanan 2 İran uyruklu şahıs yakalandı ve tutuklandı.

Büyük uyuşturucu operasyonu: 245 kilo metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 Nis 2024 - 22:23 - Gündem

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