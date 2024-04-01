01 Nis 2024 - 22:23 - Gündem

Büyük uyuşturucu operasyonu: 245 kilo metamfetamin ele geçirildi

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda toplamda 245 kilo 164 gram metamfetamin, 18 kilo 852 gram eroin, 24 kilo morfin, 11 kilo esrar, 62 kilo 168 gram skunk ve 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.