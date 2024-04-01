- Spor

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında yarın Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı mask
Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında yarın Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 20.30’da RAMS Park’ta Hatayspor’u konuk edecek.

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# galatasaray, Trendyol Süper Lig, Hatayspor, maç, spor, hazırlık, okan buruk, antrenman

01 Nis 2024 - 21:24 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL