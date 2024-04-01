Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında yarın Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 20.30’da RAMS Park’ta Hatayspor’u konuk edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı