Gazze’de can kaybı 32 bin 845’e yükseldi

İsrail’in bombardımanını 7 Ekim’den bu yana aralıksız sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 845’e, yaralananların sayısı ise 75 bin 392’ye yükseldi.
İsrail Gazze Şeridi’ni 7 Ekim’den bu yana vuruyor. ABD ve Batılı ülkeleri arkasına alan İsrail ordusu gelen tepkilere rağmen bölgedeki soykırımına 178 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, can kaybının her gün arttığı bölgede son rakamlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, son 24 saatte düzenlenen saldırılar nedeniyle 63 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 94 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.
Saldırıların başlamasından bu yana yaşanan can kaybının da belirtildiği açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 845’e, yaralananların sayısının ise 75 bin 392’ye yükseldiği kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.