- Spor

Alanyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında yarın Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Alanyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı mask
Alanyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Alanyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında yarın Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Alanyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Antalya temsilcisi, bu müsabakanın hazırlıklarını bugün yapılan idmanla tamamladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma ve sprint çalışmasıyla sona erdi.
Gaziantep FK ile Alanyaspor karşılaşması yarın saat 20.30’da başlayacak.

Alanyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# alanyaspor, Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, maç, hazırlık, antreman, Fatih Tekke

01 Nis 2024 - 21:14 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL