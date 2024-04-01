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Hırsızlık yapan şahıs çarşafla inemeyince düşüp hayatını kaybetti

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Adana'nın Çukurova ilçesinde ağır hasar gören bir binaya giren hırsız, çarşaf sarkıtarak kaçmaya çalışırken düşerek hayatını kaybetti.

Hırsızlık yapan şahıs çarşafla inemeyince düşüp hayatını kaybetti mask
Hırsızlık yapan şahıs çarşafla inemeyince düşüp hayatını kaybetti
Hırsızlık yapan şahıs çarşafla inemeyince düşüp hayatını kaybetti
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Adana'nın Çukurova ilçesinde ağır hasar gören bir binaya giren hırsız, çarşaf sarkıtarak kaçmaya çalışırken düşerek hayatını kaybetti.

Hırsızlık yapan şahıs çarşafla inemeyince düşüp hayatını kaybetti

Olay, Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık kaydı bulunan Uğur Can K. (36), 8. kattaki bir evden hırsızlık yaparken çarşafla inmeye çalışırken düştü. Olay yerinde yaşamını yitiren Uğur Can K.'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Hırsızlık yapan şahıs çarşafla inemeyince düşüp hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 Nis 2024 - 21:11 - Asayiş

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