16 yaşındaki hasta için helikopter ambulans havalandı

Bahçesaray Devlet Hastanesinde apandisit tanısıyla tedavi gören 16 yaşındaki bir hasta için helikopter ambulans sevk edildi.

Hastanın ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilmesi gerektiği kararı üzerine helikopter ambulans havalanarak hasta alındı. Tedavi süreci için gerekli olan transfer başarıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı