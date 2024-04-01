- Sağlık

16 yaşındaki hasta için helikopter ambulans havalandı

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Bahçesaray Devlet Hastanesinde apandisit tanısıyla tedavi gören 16 yaşındaki bir hasta için helikopter ambulans sevk edildi.

16 yaşındaki hasta için helikopter ambulans havalandı mask
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Bahçesaray Devlet Hastanesinde apandisit tanısıyla tedavi gören 16 yaşındaki bir hasta için helikopter ambulans sevk edildi.

16 yaşındaki hasta için helikopter ambulans havalandı

Hastanın ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilmesi gerektiği kararı üzerine helikopter ambulans havalanarak hasta alındı. Tedavi süreci için gerekli olan transfer başarıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 Nis 2024 - 21:08 - Sağlık

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