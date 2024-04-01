Kahramanmaraş operasyonunda 110 kişi yakalandı, 58'i tutuklandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 110 kişi yakalandı.

Bu kişilerden 58'i tutuklandı. Uygulamalar sonucunda toplamda 134,77 gram metamfetamin, 32 sentetik ecza, 8 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nün Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı uygulamalarda; arama kararı bulunan 67 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 8 şahıs ve ikamet ile işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 35 şahıs olmak üzere toplamda 110 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve 58'i tutuklandı.

Ayrıca, uygulama esnasında trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 20 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 25 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı. Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı